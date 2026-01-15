FREEMAIL
VRIJEDAN GOL /

Marin Ljubičić ušao u finišu pa u nadoknadi spasio Union Berlin

Marin Ljubičić ušao u finišu pa u nadoknadi spasio Union Berlin
Foto: Diz-pix/imago Sportfotodienst/profimedia

Kristijan Jakić je igrao cijeli susret za Augsburg, dok Nediljko Labrović nije branio. Na suprotnoj strani nije nastupio Josip Juranović

15.1.2026.
23:34
Hina
Diz-pix/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu 17. kola njemačkog nogometnog prvenstva Augsburg i Union Berlin su odigrali 1-1.

Augsbug je poveo u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela golom Alexisa Claudea-Mauricea.

Gosti su od 89. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Derrick Kohn, no dvije minute kasnije uspjeli su izjednačiti lijepim golom Marina Ljubičića.

Kristijan Jakić je igrao cijeli susret za Augsburg, dok Nediljko Labrović nije branio. Na suprotnoj strani nije nastupio Josip Juranović.

Union je sada deveti sa 23 boda, dok je Augsburg na 15. poziciji sa 15 bodova, tri više od opasne zone.

Na vrhu je Bayern sa 47 bodova, ispred Borussie Dortmund koja ima 36 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Austrijanci se neće lako predati Nijemacima: Opasno im trče u leđa

Marin LjubičićBundesliga
Marin Ljubičić ušao u finišu pa u nadoknadi spasio Union Berlin