Zoran Zekić u euforiji 'bocnuo' Hajduk: ‘Velike pobjede znaju završiti porazom...’

Nogometaši Sarajeva novi su osvajači Kupa Bosne i Hercegovine! Nakon uvjerljivih 4:0 u prvoj utakmici na Koševu, bordo momčad je na Pecari odradio posao do kraja i s ukupnih 5:1 zasluženo podigao trofej.

Domaćin Široki Brijeg bio je pod imperativom rane ofenzive, no Sarajevo je odolijevalo pritiscima sve do 76. minute, kada je Lulić iskoristio sjajnu dubinsku loptu i mirno pogodio za 0:1. Iako je Mato Stanić u 89. minuti izjednačio na 1:1, to nije bilo dovoljno za preokret – slavlje Sarajlija moglo je početi.

Nakon susreta oglasio se trener Sarajeva Zoran Zekić, koji je komentirao poništeni pogodak Širokog s početka utakmice:

– Govorimo o sudačkoj odluci, prekršaj se dogodio ispred mene. Sudac je pustio da se akcija dovrši, pa tek onda dosudio faul. Imam dovoljno godina da se sjetim kako su velike pobjede Hajduka znale završiti porazom. Široki pod Klafurićem igra sjajan nogomet. Ovo nas je skupo koštalo živaca, ali smo u prvoj utakmici anulirali sve s dva lagana gola – rekao je Zekić.

Sarajevo je tako obranilo visoku prednost i po osmi put osvojilo Kup BiH.

