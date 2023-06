Nicolo Zaniolo u Romi je proživio najljepše i najružnije trenutke u karijeri. Osim što je u Rimu postao igrač, bio najbolji mladi igrač Serie A, pa zatim pogotkom donio Romi europski trofej, Zaniolo će završnu fazu boravka u Rimu pamtiti po bježanju od navijača.

Već sa 23 godine može reći kako je u talijanskom velikanu bio na vrhu i na dnu, a zatim osjetio čari i vatrene turske lige. Zaniolo je dolaskom Dybale osjetio kako pada u drugi plan, zahtijevao je veću plaću, ali do dogovora nije došlo. Klub je prihvatio njegovu prodaju u Bournemouth, međutim obitelj je to odbijala, a čak su pokrenuli i sudsku tužbu protiv Rome.

Navijače je to razbjesnilo, automobilima su ga naganjali po gradu i prijetili mu smrću, a Zaniolo je utočište pronašao u dalekom Istanbulu, Galatasaray ga je Romi platio 15 milijuna eura uz bonuse.

Prema pisanjima Gazzette dello Sport, možda je došlo vrijeme za osvetu. Romin ''Princ'' karijeru bi mogao nastaviti u ljutom rivalu sa sjevera, Juventusu:

''Sretan sam u Istanbulu i imam ugovor do 2027. godine, no ako do kraja kolovoza stigne ponuda koja odgovara i meni i klubu, razmotrit ćemo je. Juventus je Juventus! Čak i bez sudjelovanja u međunarodnim natjecanjima, pridružio bi im se!''

''Miroljubivo'' podbadanje

Zaniolo je dodatno zakuhao priču i naljutio Romine fanatike: ''Navijam za njih od malih nogu, a na Paula Pogbu gledao sam kao na idola. Igranje za Juventus je nešto što bi ispunilo moj san i učinilo me sretnim.''

Ipak, na kraju je Zaniolo rimskom klubu poželio svu sreću u budućnosti, te Romi i treneru Mourinhu iskazao zahvalnost.