Brzonogi krilni napadač Theo Walcott sljedeću sezonu igrat će u trećem razredu engleskog nogometa, tvrdi Sky Sports. Naime, on je viđen na treningu Readinga koji se natječe u League One, a to je posebno iznenađujuć podatak obzirom na to da je Walcott proteklu sezonu proveo u Southamptonu, tada još članu elitnog Premiershipa.

Nekadašnji nogometaš Arsenala danas je 34-godišnjak, a Hrvati ga najviše pamte po onome što je napravio već sada davne 2008. godine na Maksimiru.

U kvalifikacijama za SP 2010. u Južnoafričkoj Republici, talijanski stručnjak Fabio Capello gurnuo je u vatru mlađahnog Walcotta, tada 19-godišnjaka, a on je krcate maksimirske tribine bacio u očaj. Postigao je hat-trick u suverenoj pobjedi Engleza od 4-1 nad Hrvatskom, što je praktički bila osveta za ciklus kvalifikacija za Euro 2008. kada su Hrvati gurnuli Engleze ispod crte pobjedama na Maksimiru i Wembleyju.

Po lošem ga pamte i Dinamovi navijači, naime on je još kao 17-godišnjak na otvaranju Emiratesa asistirao u pobjedi Arsenala nad Dinamom 2-1, a 2015. godine bio je strijelac za isti klub, ponovno protiv zagrebačkih Plavih na Maksimiru, kada je smanjio Dinamovu prednost na 2-1.

Prošlu sezonu Walcott je proveo u Southamptonu, drugi dio sezone svlačionicu je dijelio sa Mislavom Oršićem, a sada će kao igrač bez odštete karijeru nastaviti u rangu natjecanja puno slabije kvalitete.