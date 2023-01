Nicolo Zaniolo od početka svoje karijere označen je kao veliki talent talijanskog nogometa. Od njega se očekivalo da će postati "novi Francesco Totti", da će biti vođa neke nove Rome, ali njegova se priča potpuno drugačije razvila.

Nedavno je sve iznenadio kada je zatražio od kluba da ga proda u Milan, ali je Roma odbila njihovu ponudu. Čelnici Rome su se htjeli osvetiti pa su prihvatili neočekivanu ponudu Bournemoutha, no tu ponudu je odbio Zaniolo koji se nije htio preseliti u Englesku.

Zaniolo je jasno poručio da želi u Milan, ali čini se da od toga neće biti ništa. Roma želi više novca za njega, a Rossoneri nisu spremni isplatiti željenu cifru.

Težak život

Talijanski mediji pišu da su RB Leipzig, Sevilla i Tottenham zainteresirani za njegove usluge, a Zaniolo jedino ne želi ići u Bournemouth. Sevilla je trenutno najizglednija destinacija, a Talijan što prije želi otići jer mu se život u Rimu pretvorio u pravi pakao.

Navijači su u blizini Olimpica postavili transparent: "Zaniolo izdajnik, go*nar bez časti" i "Pet milijuna? Od udaranja u dupe", kojim su komentirali Zaniolove zahtjeve za godišnju plaću u toj cifri. Njihove ispade komentirala je i njegova majka koja je rekla: "Ovaj val mržnje prema mome sinu je napravio erupciju i to je nepotrebno iskazivanje mržnje. To se mora što prije zaustaviti, on to nije zaslužio", rekla je Francesca.

Jose Mourinho ga je prekrižio, ne žele ga pustiti u Milan, a on vapi da ne želi u Bournemouth. Život je trenutačno jako težak za igrača koji je trebao biti "novi Totti", nova ikona Rome.