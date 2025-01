Preminuo legendarni napadač Uniteda i osvajač Zlatne lopte

Preminuo je Denis Law, apsolutna legenda Manchester Uniteda koja ima čak dvije statue ispred Old Trafforda.

Dennis Law imao je 84 godine, a preminuo je u petak navečer. "Svi u Manchester Unitedu oplakuju gubitak Denisa Lawa, srce Stretford Enda, koji je preminuo u 85. godini života", objavio je Manchester United na svojim stranicama. Law je jedan od najboljih igrača u povijesti Crvenih vragova, a jedini je čovjek kojem su posvećene dvije statue oko Old Trafforda. Nadimak mu je bio Kralj (The King), a u Unitedu je igrao 11 godina od 1962. do 1973. Prije Uniteda igrao je u Huddersfieldu, Manchester Cityju i Torinu, a u gradskom rivalu Cityju je i završio karijeru.

S Unitedom je osvojio dva puta prvenstvo Engleske, jednom FA kup i naslov prvaka Europe 1968. godine. Za Škotsku je nastupio 55 puta i zabio 30 golova čime dijeli prvo mjesto s Kennyjem Dalglishem. Osvojio je zlatnu loptu 1964.

Počivao u miru.

