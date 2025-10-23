Zanima li vas kako napreduje gradnja stadiona u Kranjčevićevoj? Pojavila se snimka iz zraka

Gradnja stadiona u Kranjčevićevoj jako dobro napreduje, a prije dva tjedna počela je izgradnja prve tribine.

Stadion u ulici Pjesnika trebao bi biti završen do kraja 2026. godine i imat će 11.163 mjesta. Kada bude završen, počet će rušenje stadiona Maksimir i na njegovom mjestu igradnja novoga.

Do tada će Dinamo svoje utakmice igrati na stadionu u Kranjčevićevoj.

U četvrtak se pojavila nova snimka dronom koja prikazuje kako napreduje izgradnja.

Rušenje "stare Kranjčevićeve" počelo je u travnju ove godine i izgradnja novog stadiona, sudeći po ovoj snimci, napreduje izvrsno.

"Ovo je početak nove faze u realizaciji projekta, a u travnju su počeli radovi na uklanjanju objekta. Podsjetit ću da 55 godina u Zagrebu nije izgrađen nijedan novi nogometni stadion. Drago mi je da nakon šest mjeseci radovi dobro napreduju. Ugovoreni rok je kraj 2026. godine i nadam se da će tako i biti. Što se tiče opisa projekata, investicija je vrijedna 38 milijuna eura bez PDV-a, financira se isključivo iz gradskog proračuna. Na ovom stadionu će igrati Dinamo i drugi zagrebački klubovi dok se ruši novi stadion u Maksimiru", izjavio je nedavno zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

