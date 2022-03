ZOVITE GA BOND / Zabio hat-trick pa se pretvorio u James Bonda: Ronaldo se počastio jurilicom od 200 tisuća eura

Cristiano Ronaldo bio je na udaru kritika zbog lošijih predstava u posljednjim utakmicama, ali i zbog loših rezultata Manchester Uniteda. Mnogi smatraju da Ronaldo samo otežava situaciju u engleskom velikanu, a on je na to odgovorio hat-trickom u derbiju protiv Tottenhama. Zbog toga se Portugalac odlučio počastiti jurilicom koja košta preko 200 tisuća eura, a neodoljivo podsjeća na automobil u kakvom bi se provozao James Bond, s obzirom na to da je u pitanju Aston Martin. Riječ je o Aston Martinu DBS Superleggera u kojem je Ronaldo došao na posljednji trening Uniteda. Sljedeću utakmicu igraju u Ligi prvaka protiv Atletico Madrida, a prvi susret završio je rezultatom 1:1.