ZANIMLJIVA SITUACIJA /

Za koga će igrati sinovi Sergeja Jakirovića? Leon i Matija mogu birati između BiH i Hrvatske...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako kaže Sergej, već su ga kontaktirali iz bosanskohercegovačkog saveza

3.4.2026.
12:04
Sportski.net
Sergej Jakirović, aktualni trener Hull Cityja, gostovao je uživo na Instagramu novinara Sabahudina Topalbećirevića i osvrnuo se na svoje sinove nogometaše. Posebno je govorio o 18-godišnjem Leonu, braniču koji je iz Dinama u siječnju prešao u milanski Inter.

 

 

“Leon je trenutno u hrvatskim selekcijama, rođen je i odrastao u Hrvatskoj. Što će biti u budućnosti, to je njegova odluka,” rekao je Jakirović. Dodao je da su ga već kontaktirali Barbarez i Spaha zbog ove teme, ali da se za sada Leon drži sustava Hrvatske.

Jakirović ima i drugog sina, Matiju, rođenog 2010. u Zagrebu, koji danas brani u kadetima Dinama. Oba sina imaju pravo birati između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Leon je za mlađe hrvatske selekcije odigrao 18 utakmica za U-15, U-17 i U-18 reprezentacije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
