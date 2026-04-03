Za koga će igrati sinovi Sergeja Jakirovića? Leon i Matija mogu birati između BiH i Hrvatske...

Sergej Jakirović, aktualni trener Hull Cityja, gostovao je uživo na Instagramu novinara Sabahudina Topalbećirevića i osvrnuo se na svoje sinove nogometaše. Posebno je govorio o 18-godišnjem Leonu, braniču koji je iz Dinama u siječnju prešao u milanski Inter.

During an Instagram Live stream with: Stbaho, Jusuf #Nurkić, Vedad #Ibišević, and Sergej #Jakirović, a question came up about whether his son would choose to represent #Bosnia 🇧🇦



He revealed that Sergej Barbarez & Emir Spahić had already reached out to him about it…👀 pic.twitter.com/CrJTcQFYZa — Footballbosnia (@footballbosnia_) April 3, 2026

“Leon je trenutno u hrvatskim selekcijama, rođen je i odrastao u Hrvatskoj. Što će biti u budućnosti, to je njegova odluka,” rekao je Jakirović. Dodao je da su ga već kontaktirali Barbarez i Spaha zbog ove teme, ali da se za sada Leon drži sustava Hrvatske.

Jakirović ima i drugog sina, Matiju, rođenog 2010. u Zagrebu, koji danas brani u kadetima Dinama. Oba sina imaju pravo birati između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Leon je za mlađe hrvatske selekcije odigrao 18 utakmica za U-15, U-17 i U-18 reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'