S elektroničkom narukvicom igra za naslov prvaka: Nitko nije siguran je li to uopće dopušteno

Yuri de Carvalho, ofenzivni veznjak brazilskog Goytacaza služi kaznu zbog trgovine drogom i igrao je u Carioca Série B2 s elektroničkom 'narukvicom', a tamošnji savez ističe kako će još provjeriti je li to uopće dopušteno.

U nedjelju su Macaé i Goytacaz odigrali prvu utakmicu finala Série B2 Campeonato Carioca, ekvivalenta četvrte lige nogometa Rio de Janeira. Neriješeno 1-1 ostavilo je odluku otvorenom. Među igračima koji su izašli na teren bio je i jedan koji igra s elektroničkim monitorom oko gležnja. Yuri de Carvalho da Silva, broj 18 za Goytu, mogao bi postati i prvak.

Yuri je ušao u igru ​​25 minuta nakon početka drugog poluvremena na stadionu Cláudio Moacyr, Moacyrzão, u Macaéu. Trenutak pogledajte OVDJE, a moguće je vidjeti zatvorsku narukvicu oko gležnja prekrivenu plavom štucnom na lijevoj nozi igrača s brojem 18.

S 30 godina, Yuri je cijelu sezonu B2 odigrao s uređajem pričvršćenim na gležanj. On je svojevrsni 12. igrač momčadi koju trenira Wellington Gomes, Obično se uključuje tijekom utakmica, ali još nije zabio gol u natjecanju.

Kada je kontaktiran, Goytacaz je zasad odbio komentirati ovo pitanje. Klub vjeruje da ne postoji odjeljak propisa Série B2 ili pravila natjecanja Državnog nogometnog saveza Rio de Janeira koji zabranjuje igraču igranje dok nosi elektronički nadzor.

Zatvorski režim

Yuri de Carvalho uhićen je 2018. zbog trgovine drogom i posljednjih sedam godina proveo je u zatvoru u pritvorskom centru Dalton Crespo de Castro u Campos dos Goytacazesu. U svibnju mu je odobreno pravo na prelazak u manje restriktivan zatvorski režim te je napustio zatvor kako bi ostatak kazne odslužio uz elektronički nadzor.

Dužnosnici kluba opisuju igrača kao mirnu i prijateljski nastrojenu osobu. Goytacaz je čak kontaktirao Kazneni sud (VEP) kako bi zatražio uklanjanje Yurijevog uređaja za praćenje, ali zahtjev još nije razmatran. Uprava kluba zainteresirana je za obnovu njegovog ugovora nakon završetka prvenstva.

Goytacaz i Macaé igrat će uzvratnu utakmicu finala Carioca A2 serije sljedeće nedjelje na stadionu Aryzão u Camposu. Još jedan neriješen rezultat dovest će do raspucavanja s bijele točke.