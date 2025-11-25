Zvijezda je rođena: Samo su Mbappe i Haaland napravili što i Chelseajev tinejdžer

U susretu petog kola Lige prvaka nogometaši Chelsea su "razbili" Barcelonu sa 3-0. Chelsea je neočekivano lako porazio Barcelonu sa 3-0 upisavši treću pobjedu, dok je Barca doživjela drugi poraz.

"Bluesi" su Barcinu mrežu zatresli već u četvrtoj minuti. Pogodak je postigao Enzo Fernandez, ali je gol poništen jer je asistent Fofana igrao rukom. Dvije minute kasnije na suprotnoj strani sjajnu priliku je imao Ferran Torres koji se našao sam ispred Roberta Sancheza, ali je promašio cijeli gol.

Enzo Fernandez je u 22. minuti još jednom svladao Joana Garciju, no i ovaj gol je poništen zbog zaleđa. Sjajno izdanje u prvom poluvremenu londonski sastav je sasvim zasluženo okrunio vodstvom u 27. minuti. Ubacio je Cucurella, Neto je pucao petom, no lopta je pogodila Torresa od kojeg se odbila u Julesa Koundea i završila u mreži.

Novi problemi za Barcu stigli su u 44. minuti kada je Araujo "pocrvenio" zbog dva žuta kartona. Urugvajac je prvi žuti zaradio u 32. minuti, a drugi 12 minuta kasnije. Domaćin je "podebljao" prednost u 55. minuti golom Estevaoa nakon sjajnog solo prodora. Londonski sastav je pobjedu potvrdio u 75. minuti golom Liama Delapa na Fernandezovo dodavanje.

S 18 godina i 215 dana Estevao je treći tinejdžer koji je zabio u svakoj od svoja prva tri nastupa u Ligi prvaka nakon Kyliana Mbappéa (18 g. 113 d.) i Erlinga Haalanda (19 g. 107 d.). Tek mtreći tinejdžer kojem je to pošlo za 'rukom'. U lijepom društvu se našao mladi Brazilac.