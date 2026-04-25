Ovo se ne viđa ni u snovima! Zabili gol u 96.minuti, navijači uletjeli u teren, a onda preokret

Nogomet ponekad napiše scenarij koji nadmašuje svaku fikciju, a upravo se to dogodilo u odlučujućem dvoboju National Leaguea. York City izborio je povratak u četvrti rang engleskog nogometa na način koji će se dugo prepričavati.

U susretu protiv Rochdalae činilo se da je sve gotovo kada su domaćini u 95. minuti poveli pogotkom Manija Dieseruvwea. Slavlje je već krenulo, navijači su utrčali na teren uvjereni da je njihova momčad osigurala plasman u viši rang. Nakon dužeg prekida utakmica je nastavljena i upravo tada dogodio se potpuni preokret.

ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL 🤯



CAN YOU BELIEVE IT?!?



Watch LIVE NOW at https://t.co/17IGNhwWu5 📺 pic.twitter.com/TTVC4eCRi8 — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

U nevjerojatnoj završnici, u 102. minuti, Josh Stones uspio je ugurati loptu preko gol-linije i donijeti Yorku izjednačenje koje je značilo naslov prvaka i izravan plasman u viši rang. Bio je to njegov 18. pogodak sezone, ali daleko najvažniji.

OH MY WORD 🤯🤯🤯🤯



YORK HAVE EQUALISED IN THE 102ND MINUTE TO WIN PROMOTION 😱



Watch LIVE NOW at https://t.co/17IGNhwWu5 📺 pic.twitter.com/GSexKSCwht — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

“Najluđe ikad. Kada su oni zabili, pomislio sam da je gotovo. Ali ova momčad nikad ne odustaje. Ne mogu opisati koliko sam sretan – ovo znači sve, za nas, stožer i navijače”, rekao je Stones nakon utakmice, priznajući i kako je ranije propustio veliku priliku zbog koje bi, da je ostalo 1:0, teško zaspao danima.

York je tako sezonu zaključio s impresivnih 108 bodova i naslovom prvaka, dok je Rochdale, unatoč sjajnih 106 bodova, ostao bez izravne promocije i sada mora tražiti put kroz doigravanje.

