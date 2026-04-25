kakva drama

Ovo se ne viđa ni u snovima! Zabili gol u 96.minuti, navijači uletjeli u teren, a onda preokret

Foto: Cody Froggatt/PA Images/Profimedia

Nakon dužeg prekida utakmica je nastavljena i upravo tada dogodio se potpuni preokret.

25.4.2026.
16:13
Sportski.net
Cody Froggatt/PA Images/Profimedia
Nogomet ponekad napiše scenarij koji nadmašuje svaku fikciju, a upravo se to dogodilo u odlučujućem dvoboju National Leaguea. York City izborio je povratak u četvrti rang engleskog nogometa na način koji će se dugo prepričavati.

U susretu protiv Rochdalae činilo se da je sve gotovo kada su domaćini u 95. minuti poveli pogotkom Manija Dieseruvwea. Slavlje je već krenulo, navijači su utrčali na teren uvjereni da je njihova momčad osigurala plasman u viši rang. Nakon dužeg prekida utakmica je nastavljena i upravo tada dogodio se potpuni preokret.

 

 

U nevjerojatnoj završnici, u 102. minuti, Josh Stones uspio je ugurati loptu preko gol-linije i donijeti Yorku izjednačenje koje je značilo naslov prvaka i izravan plasman u viši rang. Bio je to njegov 18. pogodak sezone, ali daleko najvažniji.

 

 

“Najluđe ikad. Kada su oni zabili, pomislio sam da je gotovo. Ali ova momčad nikad ne odustaje. Ne mogu opisati koliko sam sretan – ovo znači sve, za nas, stožer i navijače”, rekao je Stones nakon utakmice, priznajući i kako je ranije propustio veliku priliku zbog koje bi, da je ostalo 1:0, teško zaspao danima.

York je tako sezonu zaključio s impresivnih 108 bodova i naslovom prvaka, dok je Rochdale, unatoč sjajnih 106 bodova, ostao bez izravne promocije i sada mora tražiti put kroz doigravanje.

