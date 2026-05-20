Poznata britanska reality zvijezda šokirala javnost: 'Muž mi je nestao u Dubaiju!'

U bizarnom obratu koji je potresao britansku javnost, televizijska zvijezda i bivša manekenka Katie Price (47) objavila je da je njezin suprug, poduzetnik Lee Andrews, nestao u Dubaiju te da strahuje kako je možda otet. Andrews, za kojeg se udala u siječnju nakon samo nekoliko dana poznanstva, nije viđen niti se ikome javio od srijede navečer, kada je pokušavao prijeći granicu kako bi se ukrcao na let za Veliku Britaniju, piše The Independent.

Cijela situacija eskalirala je nakon što se Andrews nije pojavio na zakazanom zajedničkom gostovanju u popularnoj emisiji "Good Morning Britain", ostavivši Price da sama odgovara na neugodna pitanja. Dok ona moli javnost za pomoć, mnogi sumnjaju u istinitost priče, a čak se i članovi obitelji međusobno optužuju, pretvarajući osobnu dramu u medijski spektakl.

Dramatični posljednji kontakt

Katie Price je u videu na YouTubeu, vidno potresena, otkrila detalje posljednjeg kontakta sa suprugom. "Ne znam odakle da počnem, ali dogodilo se nešto jako, jako ozbiljno", rekla je, priznajući da je njezina ranija objava o tome da se Andrews "povukao s društvenih mreža" zbog internetskog zlostavljanja bila neistinita. Prava istina, tvrdi, jest da mu se svaki trag gubi od srijede u 22 sata.

"Posljednji put sam se čula s Leejem dok je pokušavao proći granicu kod Hatta u Dubaiju. Njegova lokacija na mobitelu ugasila se u 22:03 i od tada nitko, ni ja ni njegova obitelj, nema nikakvih informacija", izjavila je. Prema njezinim riječima, posljednji video poziv bio je iznimno uznemirujuć. Andrews je navodno imao kapuljaču na glavi i ruke vezane improviziranim vezicama. "Bio je u kombiju, prozori su bili bijeli s mrežom. Izgledalo je kao stari, prljavi kombi", prisjetila se. Tijekom poziva uspio joj je reći: "Vraćaju se po mene", nakon čega se veza prekinula.

Ubrzo su uslijedile i zagonetne tekstualne poruke. U jednoj je pisalo: "Uhićen sam, javit ću se, dobro sam". Međutim, u sljedećoj poruci navodno je tvrdio da nije uhićen, već da je odveden na nepoznatu lokaciju i da ga "jednostavno zadržavaju".

Potraga, sumnje i obiteljske optužbe

Zbog cijele situacije, Price je navodno kontaktirala policiju u Dubaiju, no oni, kako tvrdi, nemaju nikakav zapis o njegovu pritvaranju ili uhićenju. "Nitko ga ne može pronaći ni u jednom zatvoru, ni u jednoj policijskoj postaji. Zato se pitamo, koliko god nevjerojatno zvučalo, je li otet", rekla je u videu. Slučaj je prijavljen i britanskom veleposlanstvu, a glasnogovornik britanskog Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je za The Independent da "pružaju podršku obitelji britanskog državljanina i da su u kontaktu s lokalnim vlastima".

Unatoč ozbiljnosti situacije, mnogi su na društvenim mrežama izrazili sumnju, a neki su cijeli događaj nazvali marketinškim trikom. Izvor blizak Price izjavio je za The Sun da je ona "užasnuta" takvim optužbama. "U stalnom je kontaktu s njegovom obitelji i očajnički je zabrinuta. Vrijeđa je što ljudi govore da je sve namješteno, jer to apsolutno nije istina."

Međutim, drami tu nije kraj. Andrewsova majka, Trisha Andrews, naizgled je optužila upravo Katie Price za iskorištavanje situacije za promociju proizvoda i usluga. Dok misterij traje, Katie Price nastavlja s uobičajenim aktivnostima na društvenim mrežama, objavljujući oglase i promovirajući se, što dodatno potiče sumnje javnosti.