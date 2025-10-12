Xhaka misli kao i De Bruyne: Luka Modrić je drugi najbolji veznjak svih vremena
Reprezentativac Švicarske i vezni igrač Sunderlanda, Granit Xhaka otkrio je svoj Top 3 ikad
Luka Modrić svako malo dobije neko priznanje od brojnih suigrača i protivnika, a najnovije je stiglo iz Švicarske.
Reprezentativac Švicarske i vezni igrač Sunderlanda, Granit Xhaka otkrio je koju trojicu nogometaša smatra najboljim veznjacima u povijesti.
Na prvo mjesto stavio je Zinedinea Zidanea, na drugo Luku Modrića, a na treće Andresa Iniestu.
Iako bi Xhaku malo tko svrstao među najbolje veznjake svijeta ili pak svih vremena, njegovo mišljenje svakako ima svoju težinu. Ukoliko pak ne vjerujete Xhaki, pitaje Kevina De Bruynea koji je prije dvije godine na isto pitanje dao isti odgovor - Zidane, Modrić, Iniesta.
