JAO /

Xabi poludio na najveću zvijezdu Reala: Kamere sve snimile

Foto: David Canales/zuma Press/profimedia

Već je ranije bilo govora o nesuglasicama između Viniciusa i dijela zvijezda Reala te Xabija, a ovaj su put prepirku uhvatile i kamere

6.1.2026.
9:27
Sportski.net
David Canales/zuma Press/profimedia
Kamere španjolske emisije El Día Después uhvatile su trenutak bijesa Viniciusa Juniora u nedjeljnoj utakmici protiv Betisa.

Vinicius, koji se često zna buniti, ovog je puta pokazao nezadovoljstvo prema treneru Xabiju Alonsu, koji ga, prema njegovu mišljenju, "nije zaštitio“. Nakon što je s dijela tribina Bernabéua čuo zvižduke i nakon okršaja s Marcom Bar­trom, koji ga je dodatno izbacio iz takta, Vinicius se ogorčeno požalio svom treneru jer je smatrao da ga suigrači ne traže onoliko koliko bi on želio. U obraćanju prema klupi, i prema čitanju s usana, Vinicius je posebno istaknuo Gonzala Garciju, koji će na kraju postati junak utakmice s hat-trickom:

"Ovako je nemoguće, moraju dodavati loptu. Ovdje svi žele driblati, a onda meni zvižde. Reci Gonzalu da mora neku dodati. Ne uvijek, ali barem jednu“, prenosi Viniciusove riječi Marca.

Ta "epizoda“ nije bila jedina javna nesuglasica oko igre između Viniciusa i Xabija u nedjelju. U drugom dijelu susreta, nekoliko minuta prije nego što je zamijenjen, moglo se vidjeti i kako je trener vidljivo napet prema Brazilcu zbog načina na koji je pristupao presingu prilikom iznošenja lopte Betisa. To su zabilježile i grafički istaknule kamere DAZN-a.

"Ej, je***e Vini. Daj, čovječe, ajde! Presing! Evo, pritišći“, počeo je trener Real Madrida vikati krilnom napadaču kako bi se više angažirao u obrambenim zadacima.

"Nemoj stati, pritišći! Ajde, jednu, hajde!“, nastavio je Xabi vikati Viniciusu, uz izražene gestikulacije iz tehničkog prostora.

Samo desetak minuta nakon tog razgovora, Xabi Alonso donio je odluku da iz igre izvede Viniciusa i Rodryga te uvede Ardu Gülera i Franca Mastantuona. Prilikom izmjene, unatoč svemu što se dogodilo nekoliko minuta ranije, Brazilac i trener pozdravili su se sasvim normalno. Nije bilo rasprava niti ikakvih naznaka problema.

  

Vinicius JuniorReal MadridLa LigaXabi Alonso
Xabi poludio na najveću zvijezdu Reala: Kamere sve snimile