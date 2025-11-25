Alonso pred otkazom? Svlačionica pukla, a Liverpool sprema veliki udar

Xabi Alonso našao se pod ozbiljnim pritiskom u Real Madridu. Španjolski mediji pišu da je dio svlačionice okrenuo leđa 44-godišnjem treneru i da igrači traže njegov odlazak, unatoč tome što je Real na vrhu La Lige i ima odličan učinak u Ligi prvaka.

Navodno je nezadovoljstvo krenulo od Viniciusa, a zatim se proširilo na ostatak momčadi. U klubu raste zabrinutost zbog načina igre i slabijih rezultata u posljednjim tjednima, pa čak i dio uprave smatra da bi promjena bila nužna.

Exclusive 💣



▪️𝐀𝐥𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐭𝐞𝐝 🇪🇸

▪️𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐥𝐩 🇫🇷



Xabi Alonso’s position at Real Madrid is looking increasingly precarious, with unrest brewing among certain players.



But according to our sources: 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐩…

Alonsovu sudbinu mogao bi presuditi dvoboj s Olympiacosom, kiks u Pireju gotovo sigurno bi značio otkaz. No, Španjolac ne bi dugo čekao novi angažman: Liverpool ga navodno želi kao nasljednika Arnea Slota i spreman ga je dovesti čim se otvori prilika.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Modrić odigrao posljednji El Clasico? Perez s Xabijem Alonsom pokrenuo veliku rekonstrukciju momčadi