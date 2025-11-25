FREEMAIL
ČEKA SE KIKS /

Alonso pred otkazom? Svlačionica pukla, a Liverpool sprema veliki udar

Alonso pred otkazom? Svlačionica pukla, a Liverpool sprema veliki udar
Foto: Vyacheslav Oseledko/afp/profimedia

Alonsovu sudbinu mogao bi presuditi dvoboj s Olympiacosom...

25.11.2025.
8:51
Sportski.net
Vyacheslav Oseledko/afp/profimedia
Xabi Alonso našao se pod ozbiljnim pritiskom u Real Madridu. Španjolski mediji pišu da je dio svlačionice okrenuo leđa 44-godišnjem treneru i da igrači traže njegov odlazak, unatoč tome što je Real na vrhu La Lige i ima odličan učinak u Ligi prvaka.

Navodno je nezadovoljstvo krenulo od Viniciusa, a zatim se proširilo na ostatak momčadi. U klubu raste zabrinutost zbog načina igre i slabijih rezultata u posljednjim tjednima, pa čak i dio uprave smatra da bi promjena bila nužna.

 

 

Alonsovu sudbinu mogao bi presuditi dvoboj s Olympiacosom, kiks u Pireju gotovo sigurno bi značio otkaz. No, Španjolac ne bi dugo čekao novi angažman: Liverpool ga navodno želi kao nasljednika Arnea Slota i spreman ga je dovesti čim se otvori prilika.

