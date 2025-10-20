Xabi Alonso ga ponizio, a on poludio: Umišljena zvijezda razbijala na klupi, evo detalja

Real Madrid je teže od očekivanog slavio protiv Getafea 1:0, no priča večeri nije bila pobjeda, već ponašanje mladog Brazilca Endricka.

Devetnaestogodišnji napadač ponovno nije dobio ni minute, iako se dugo zagrijavao uz aut-liniju. Kad mu je Xabi Alonso dao znak da se vrati na klupu, Endrick je izgubio živce, bijesno je šutnuo bocu s vodom pred očima trenera, što je, prema španjolskim medijima, izazvalo neugodu na klupi “Kraljeva”.

Mladi Brazilac proživljava težak period u Madridu. Od početka sezone nije zaigrao ni sekunde, a sve su glasnija šaputanja o njegovom odlasku. U opticaju su posudbe u Marseille, Juventus i nekoliko talijanskih klubova, što dodatno potvrđuje da mu u Realu trenutačno nema mjesta.

Endrick je za Real od dolaska iz Palmeirasa odigrao 37 utakmica, postigao sedam pogodaka i dodao jednu asistenciju, solidan učinak za tinejdžera, ali nedovoljan da zadobije povjerenje novog trenera.

Situaciju dodatno otežava činjenica da Xabi Alonso već ima previše opcija u napadu i sredini, a prema svemu sudeći, neće tolerirati ovakve ispade.

Istovremeno, Alonso je otkrio da planira rješenje za drugu dilemu, kako istovremeno koristiti Ardu Gulera i Judea Bellinghama. “Obojica mogu igrati kao šestice i desetke, ovisno o fazi utakmice. Važno je da imamo raznolikost i partnerstva u igri”, poručio je strateg Reala. Real Madrid ostaje na vrhu La Lige uoči El Clasica.

