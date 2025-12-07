FREEMAIL
VELIKO POJAČANJE /

Vukovar u borbi za ostanak u ligi jači za bivšeg igrača Juventusa

Vukovar u borbi za ostanak u ligi jači za bivšeg igrača Juventusa
Foto: Jonathan Moscrop/pa Images/profimedia

Vlasenko tako na istok Hrvatske dolazi kao besplatan igrač u pokušaju oživljavanja karijere.

7.12.2025.
15:27
Sportski.net
Jonathan Moscrop/pa Images/profimedia
Nikita Vlasenko (24) novi je igrač Vukovara. Ovaj 190 centimetara visoki Švicarac rođen u ukrajinskom Donjecku dolazi iz bjeloruskog Arsenala iz Dzeržinska, a već je poznat hrvatskoj publici.

Vlasenko je, naime, igrao za Rijeku u sezoni 2022./23. Za momčad s Rujevice potpisao je nakon odlaska iz Juventusa, u kojemu je igrao samo za drugu momčad. U Rijeci se nije naigrao, već je skupio samo pet nastupa, zabivši jedan pogodak – i to Dinamu – prije nego što je napustio klub. Potom je godinu dana bio bez kluba prije povratka u Švicarsku, da bi zatim prešao u Bjelorusiju, gdje mu je sada istekao ugovor.

Vlasenko tako na istok Hrvatske dolazi kao besplatan igrač u pokušaju oživljavanja karijere.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

 

Vukovar 1991Nk RijekaNikita VlasenkoHnl
VELIKO POJAČANJE /
Vukovar u borbi za ostanak u ligi jači za bivšeg igrača Juventusa