Preko 100 uhićenih navijača: Pronađeni bokseri, dimne bombe, šipke...

Više od 100 navijača Rome uhićeno je u utorak navečer u Nici zbog pokušaja izazivanja problema uoči večerašnje prve utakmice Europske lige.

Francuski mediji izvijestili su da su navijači Rome pokušali isprovocirati navijače domaće momčadi. Sigurnosne kamere pomogle su u presretanju talijanskih navijača koji su se približavali starom gradu Nice, a oduzete su im željezne šipke, bokseri, čekići, dimne bombe, suzavci i drugo oružje.

24.09.2025, Nice🇫🇷 - As Roma🇮🇹, 102 Italian Ultras supporters of the Curva Sud Roma, arrested in Nice, were arrested and taken into custody for possession of weapons. Iron bars, broom handles, knives, hammers, stab-proof vests, smoke bombs, agricultural spray, tear gas, and… pic.twitter.com/bXRNm5YGBn — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 24, 2025

Prefektura Nice priopćila je da je uhitila 102 osobe, identificirane kao "naoružani i vatreni navijači Rome".

Utakmica između Nice i Rome igra se večeras u 21 sat.

