Preko 100 uhićenih navijača: Pronađeni bokseri, dimne bombe, šipke...

Preko 100 uhićenih navijača: Pronađeni bokseri, dimne bombe, šipke...
Foto: Screenshot

Prefektura Nice priopćila je da je uhitila 102 osobe, identificirane kao 'naoružani i vatreni navijači Rome'

24.9.2025.
15:28
HINA
Screenshot
Više od 100 navijača Rome uhićeno je u utorak navečer u Nici zbog pokušaja izazivanja problema uoči večerašnje prve utakmice Europske lige.

Francuski mediji izvijestili su da su navijači Rome pokušali isprovocirati navijače domaće momčadi. Sigurnosne kamere pomogle su u presretanju talijanskih navijača koji su se približavali starom gradu Nice, a oduzete su im željezne šipke, bokseri, čekići, dimne bombe, suzavci i drugo oružje.

 

 

Prefektura Nice priopćila je da je uhitila 102 osobe, identificirane kao "naoružani i vatreni navijači Rome".

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Utakmica između Nice i Rome igra se večeras u 21 sat. 

