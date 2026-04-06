Vinicius Junior odlazi iz Reala? Trese se Madrid

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, Vinicius Junior, uskoro bi mogao napustiti Real Madrid i otići put Premier lige, pišu engleski mediji.

Naime, kako javlja TeamTalk, Viniciusovi posrednici su kontaktirali Premierligaške gigante Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool i Chelsea kako bi im poručili da je Vini Jr. spreman na transfer ovog ljeta.

Brazilski krilni napadač jedan je od najvećih imena u svjetskom nogometu u ovom trenutku i spada među najbolje plaćene igrače u Europi. Trenutno samo Erling Haaland i njegov suigrač iz Reala Kylian Mbappé zarađuju više, ali to Brazilcu navodno nije dovoljno.

On želi plaću veću od Mbappéove, a kako stvari stoje u ovom trenutku, Real to nije spreman ponuditi. Obje su strane otvorene za nastavak suradnje, ali po značajno drukčijim ugovorima, zbog čega su pregovori o produženju suradnje trenutno zaustavljeni.

Ugovor Viniciusu ističe u lipnju 2026. godine, pa je Real, u bojazni da ga ne izgubi bez odštete, spreman na razgovor, navodi TeamTalk.

Osim već spomenutih Premierligaških klubova, kontaktirani su i Paris Saint-Germain te Bayern München. Međutim, izvori sugeriraju da, iako ti klubovi pomno prate razvoj situacije, trenutno se vjeruje da Vinicius u ovom trenutku ne gura aktivno odlazak iz Reala.

Interes je također iskazan iz Saudijske Pro Lige, s potencijalnim destinacijama predstavljenim igraču. Za sada Vinicius drži opcije otvorenima dok pregovori s Realom Madridom traju.

