Sin Darija Šimića otišao iz Lokomotive, potpisao za slovačkog prvoligaša

Viktor Šimić, sin proslavljenog hrvatskog reprezentativca, Darija Šimića, potpisao je za slovačkog prvoligaša AS Trenčin i tako napustio mladu momčad Lokomotive.

Viktor je 19-godišnji desni bek koji je igrao za juniore Lokomotive i Kustošije, a sada je potpisao trogodišnji ugovor s Trenčinom. "Sve se dogodilo sasvim prirodno. Postojao je obostrani interes i od početka se osjećalo da klub vjeruje u mene i vidi potencijal u meni. Već sam prije čuo za Trenčín. Klub ima snažnu reputaciju u razvoju igrača i pružanju prostora za rast.

Također poznajem neke igrače koji su se proslavili igrajući ovdje, što samo potvrđuje kvalitetu klupskog sustava. Moj glavni cilj je doprinijeti uspjehu momčadi - bilo golovima, asistencijama ili napornim radom na terenu i izvan njega. Želim se svaki dan poboljšavati, učiti što je više moguće i pomoći Trenčínu da ove sezone postigne velike stvari", rekao je Šimić na predstavljanju u Slovačkoj.

