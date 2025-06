Nogometni dragulj iz Varaždina: Ima samo 15 godina, a već privlači pažnju najvećih klubova

Mladen Mrnjavac 15-godišnji je nogometaš u mlađim dobnima kategorijama Varaždina. Mladi ofenzivac ove je sezone impresionirao nastupajući za kadete kluba iz Baroknog Grada za koje je postigao 12 pogodaka u 31 utakmici.

Za Mrnjavca su se već počeli interesirati neki od najboljih svjetskih klubova kada je u pitanju razvoj mladih igrača tvrdi talijanski insajder Lorenzo Lepore. Za njega se navodno već interesiraju klubovi iz Red Bullove grupacije koja je već godinama poznata po izbacivanju nekih od najboljih mladih igrača na svijetu, a na njenom čelu je i legendarni trener Jurgen Klopp.

