Riječani u krizi putuju na daleko europsko gostovanje: 'Samo je pitanje vremena kad će nas nagraditi'

Rijeka se ne nalazi u dobroj situaciji. Slaba forma u domaćem prvenstvu i promjena trenera sigurno nisu dobar zalog za Europu, ali Riječni se nadaju da će upravo Konferencijska liga poslužiti kao izlazak iz krize.

U prvom kolu ligaške faze Rijeka putuje Noahu u Armeniju, momčadi koju vodi Sandro Perković. Za armensku momčad igraju Marin Jakoliš i Alen Grgić.

"Navijači od nas očekuju da napokon krenemo s pobjedama. U svim utakmicama otkad sam ja ovdje po svim parametrima smo trebali imati sve pobjede, drago mi je čuti i vidjeti da svi igrači vjeruju u ono što radimo, da treniraju naporno i daju sve od sebe. Sad je samo pitanje trenutka kad će ih to nagraditi i s malo sreće. Moramo već u Erevanu biti efikasniji, a zadržati obrambenu čvrstinu koju smo pokazali protiv Istre", rekao je Sanchez u uvodu na pres konferenciji pa otkrio koga nema.

"Majstorovića sigurno nema zbog crvenog kartona, s ozljedama problema imaju Čop, Rukavina i Kreilach, oni su pod upitnikom, a Škorić još uvijek nije na raspolaganju".

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Sanchez se dobro upoznao s protivnikom.

"Opasna su momčad. Igraju 4-3-3, kombiniraju posjed s okomitom igrom. Imaju jasno definiran identitet igre i igraju na specifičnoj podlozi, a sam teren je često na udaru vjetra na koji su oni sigurno naviknutiji, ali nema opravdanja nego se moramo priviknuti na bilo kakve uvjete i nametnuti Armencima. Jedini cilj su tri boda, igrači su silno željni pobjeda. Za navijače, za klub, za momčad", rekao je Španjolac.

Od igrače Rijeke se očekuje da uvijek budu pobjednici

Usprkos svemu, stožer Rijeke pun je optimizma.

"Zato što vjerujemo u ono što radimo i znamo da će nam se to vratiti. Analiziramo ono u čemu smo griješili, ali ne da bi se upirali prstom u krivce nego da pogreške ne ponavljamo. Kad analiza završi, gotova je i priča o pogreškama i ide se na trening raditi kako se kiksevi ne bi ponavljali. Kažemo si istinu između sebe i idemo dalje.

Nemamo vremena raditi u miru kao da smo u pripremnom razdoblju, ali uspijevamo poboljšavati i mehanizme u igri i kondicijske kapacitete. Tih pet tjedana koje obično imaš na pripremama ja sad imam usred sezone no sjajno je što su igrači maksimalno spremni akceptirati nove ideje i mogu im se i javno zahvaliti kako na trudu koji ulažu tako i na vjeri koju pokazuju u promjene koje se uvijek dogode dolaskom novog trenera".

Teško je nakon šampionske sezone.

"Isti igrači od prošle sezone u ovu su ušli drukčije. Jer moraju shvatiti da moraju imati još izraženiji motiv i raditi još jače. Lakše je postati pobjednik nego to potvrđivati iz sezone u sezonu, lakše je osvojiti nego obraniti. Mislim da smo na dobrom putu, da se napredak u igri vidi i da ćemo u nastavku sezone gledati Rijeku u koju su se novi igrači integrirali onako kako treba, a oni koji su ostali imaju maksimalni motiv da opet budu ono što se od igrača Rijeke uvijek očekuje: pobjednici", zaključio je Sanchez.

