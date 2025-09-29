Predsjednik Mišković otvoreno o prodaji kluba i Kantridi: 'Svašta se radi za klikove'

Aktualni prvak Hrvatske, NK Rijeka proživljava težak početak sezone u kojoj brani titulu. Momčad s Kvarnera promijenila je trenera, a Victor Sanchez još čeka na prvu pobjedu. Također se već dugo piše o prodaju kluba, a sada se o svemu oglasio predsjednik Damir Mišković za riječki Novi list.

"Rekao sam vam čim su krenule te priče i od tada se ništa nije promijenilo pa mogu samo ponoviti, kad bude došla ponuda, ja ću biti prvi koji će to javno obznaniti. Neće trebati nikakve špekulacije i nagađanja. I tu je moja priča na tu temu gotova. Pa neću valjda svaki drugi dan komentirati, demantirati i objašnjavati što je netko napisao. I to ne u riječkim novinama nego tko zna kojim medijima i portalima. Pa ima ih koji su već objavili ime novog predsjednika, drugi tvrde da sam prodao klub, ali ću ga i dalje voditi, treći da sam prodao 25 posto, četvrti da sam prodao 70 posto… Pa da sam prodao klub za 50-60 milijuna eura, kao da prodajem vagone zlata! Pa to nema veze s mozgom.

'Priča da je prodaja igračima distrakcija je čisti alibi'

Daj Bože da se dogodi. Svašta se radi za koji klik više. Prate se helikopteri, avioni, kamioni, lupetaju se iznosi, stvar se proglašava riješenom ili propalom. A istina je samo da se radi dubinska provjera kluba. I nisu oni koji se spominju u medijima jedini koji je rade. Niti sam prije rekao tko to sve radi, niti ću reći sada. Jer u tom procesu postoji i takozvani NDA, odnosno ugovor koji potpišeš i prema kojem klub ne smije izlaziti van s bilo kakvim imenima, bilo kompanija, bilo ljudi koji ih vode. To zna svaki normalni biznismen. A valjda, nakon 13 i pol godina, Rijeka ima navijače koji mi vjeruju da bih ja prije bilo koga javno izašao s tim da sam dobio konkretnu ponudu. A nisam! Niti mogu sigurno znati hoće li je biti.

No, prije negoli ta ponuda dogodi, ja jednostavno zakonski, prema potpisanim ugovorima, ne smijem javno govoriti o tome. Ni ako propadne, ne smijem reći zašto je propalo. A i gdje bi ovaj klub došao kad bi predsjednik svaki dan komentirao svakakve portale, društvene mreže i ostale »pouzdane« izvore. Meni je jasno da je i to nogomet, medijski dio priče, ali jako dobro znam što mogu, a što ne mogu i što se smije, a što ne smije. A momčad… Pa njima može biti samo bolje ako se klub proda, a i ovako im svaka plaća dolazi na vrijeme, sve premije i sve po ugovoru. Tako da su priče da je igračima i to distrakcija nije ništa drugo nego smiješan alibi", rekao je predsjednik Mišković.

Dubinske provjere koje nisu došle do javnosti i čekanje na novu Kantridu?

"Ma, meni je od svih tih dubinskih provjera u posljednjih desetak godina jedino drago da su sve redom pokazale da je klub na zdravim temeljima i nema nikakvih kostura u ormarima. Zbog toga sam najsretniji. Sad će se sigurno početi vrtjeti priča da Mišković traži previše i slične nebuloze. A jedina je istina da kad se nekome bude sviđao ovaj klub i bude mu dovoljno zanimljiv, onda će doći i sa službenom ponudom. U međuvremenu se, kao i obično, moramo sami snaći. Ja ne dobivam stadione, ja ne dobivam poticaje, nemam podršku kao neki drugi klubovi.

'Sve je stvar političke volje'

Primjerice, Lokomotivi se gradi stadion. I drago mi je zbog toga, neka se gradi. Ali mi je žao što Rijeka nema isti tretman. A samo je stvar političke volje. Ili se želi ili se ne želi. U Zagrebu i Splitu očigledno postoji politička volja. Mi razgovaramo s gradonačelnicom. Ja bih bio najsretniji da se sagradi nova Kantrida. Ali ako se ne srede papiri neće je graditi ni Mišković, ni drugi investitori, ni Županija, ni država, ni bilo tko drugi. A mi te papire ne čekamo dugo… »Samo« deset godina. Valjda ću barem to dočekati. A već sam vam rekao da mi je potpuno svejedno tko će graditi. Ne treba mi neki stadion kao spomenik nego kao navijač i Riječanin želim novu Kantridu. Prije dvije godine sam imao investitore. Vidjet ću hoće li ih biti kad se napokon riješi ta dokumentacija", rekao je Damir Mišković.

Za promjenu, Rijeka nije prodavala, neki igrači su dovedeni, a Rijeka je u donjem domu HNL-a.

"Da, izgleda da sam ja opet krivo procijenio, da sam trebao prodati nositelje igre iz šampionske sezone. Ali, eto, napravio sam drukčije jer sam mislio da možemo do play-offa Lige prvaka, bio sam siguran u to. A sigurno imamo kvalitetnu momčad s kojom se opet možemo boriti za naslov i prolazak prve faze Konferencijske lige. Ali da će u narednim prijelaznim rokovima biti izlaznih transfera… Bit će. Sigurno", rekao je u svom stilu Mišković.

