Rijeka ostala na samo jednoj pobjedi ove sezone, Istra uzela bod na Rujevici
Loša forma Rijeke se nastavila, Istra ostavla neporažena
Aktualni prvaci nogometaši Rijeke nastavili su s blijedim predstavama u aktualnoj sezoni, u ogledu osmog kola na domaćem su terenu odigrali samo 0-0 protiv pulske Istre 1961.
Rijeka i dalje ima samo jednu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Uz to je skupila čak četiri remija i tri poraza te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Istra 1961 ima dva boda više od subotnjeg suparnika.
Vatren je bio početak na Rujevici i Rijeka je mogla povesti već u trećoj minuti. Nakon pogreške Kadušića otvorila se šansa za Menala koji je bio vrlo blizu pogotka, ali je goste iz Pule spasio Marešić koji je blokirao udarac.
To ipak nije bila najava energičnog starta utakmice jer je Istra 1961 brzo pohvatala konce svoje igre i krenula je ujednačena i vrlo žestoka borba, najčešće na sredini terena.
Kao i u nekoliko ranijih utakmica najangažiraniji igrač Rijeke bio je Oreč koji je uporno probijao svoju stranu i pripremao šanse suigračima. U 18. minuti je Koski otklonio opasnost ispred Čopa, dok je u 30. pucao Fruk, ali niti tada se nije promijenilo početnih 0-0. U 38. minuti je na drugoj strani mlak udarac uputio Lawal.
Prije kraja prvog dijela dogodile su se dvije najbolje šanse Rijeke koja je ipak dominirala u prvih 45 minuta. Fruk je u 40. pucao s 15 metara, ali samo pored vratnice. I tome je prethodila nova pogreška gostujućeg igrača Kadušića. Dvije minute kasnije Čop je imao na pladnju 1-0, ali je promašio prazna vrata.
Od samog početka drugog dijela bila je primjetna odlučnija i izravnija Istra 1961 koja je krenula od 46. minute u napade i po tri boda. Ipak, Rijeka je bila ta koja je kreirala prvu šansu u nastavku ogleda. U 57. minuti su lijepu akciju napravili Fruk i Menalo, ali je Čop milimetrima zakasnio na ubačenu loptu.
U 61. minuti Istra 1961 je bila nadomak vodstva i da šokira gledatelje na Rujevici. Nakon ubačaja Lončara i loše reakcije domaćih igrača pucao je Lawal i pogodio domaći okvir vrata.
Sve do kraja susreta trajala je izjednačena borba. Pokušavali su i jedni i drugi doći do pobjede, ali mreže su ostale netaknute od početka do kraja.
U nastavku subote na Poljudu će od 18.45 sati igrati Hajduk i Lokomotiva.
U prvom susretu ovog kola u petak je Varaždin kao domaćin pobijedio Vukovar 1991 s 2-1. Poveli su gosti golom Puljića u drugoj minuti. Izjednačio je Mamut u 24. udarcem s bijele točke, dok je u nadoknadi prvog dijela Belcar pogodio za 2-1 Varaždina.
U nedjelju se igraju preostala dva susreta ovog kola. U 16 sati počinje dvoboj Gorice i Osijeka, a od 18.15 na Maksimiru igraju Dinamo i Slaven Belupo.
