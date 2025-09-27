Rijeka ostala na samo jednoj pobjedi ove sezone, Istra uzela bod na Rujevici

Aktualni prvaci nogometaši Rijeke nastavili su s blijedim predstavama u aktualnoj sezoni, u ogledu osmog kola na domaćem su terenu odigrali samo 0-0 protiv pulske Istre 1961.

Rijeka i dalje ima samo jednu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Uz to je skupila čak četiri remija i tri poraza te se nalazi na osmom mjestu ljestvice. Istra 1961 ima dva boda više od subotnjeg suparnika.

Vatren je bio početak na Rujevici i Rijeka je mogla povesti već u trećoj minuti. Nakon pogreške Kadušića otvorila se šansa za Menala koji je bio vrlo blizu pogotka, ali je goste iz Pule spasio Marešić koji je blokirao udarac.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Foto: Nel Pavletic/pixsell

To ipak nije bila najava energičnog starta utakmice jer je Istra 1961 brzo pohvatala konce svoje igre i krenula je ujednačena i vrlo žestoka borba, najčešće na sredini terena.

Kao i u nekoliko ranijih utakmica najangažiraniji igrač Rijeke bio je Oreč koji je uporno probijao svoju stranu i pripremao šanse suigračima. U 18. minuti je Koski otklonio opasnost ispred Čopa, dok je u 30. pucao Fruk, ali niti tada se nije promijenilo početnih 0-0. U 38. minuti je na drugoj strani mlak udarac uputio Lawal.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Prije kraja prvog dijela dogodile su se dvije najbolje šanse Rijeke koja je ipak dominirala u prvih 45 minuta. Fruk je u 40. pucao s 15 metara, ali samo pored vratnice. I tome je prethodila nova pogreška gostujućeg igrača Kadušića. Dvije minute kasnije Čop je imao na pladnju 1-0, ali je promašio prazna vrata.

Od samog početka drugog dijela bila je primjetna odlučnija i izravnija Istra 1961 koja je krenula od 46. minute u napade i po tri boda. Ipak, Rijeka je bila ta koja je kreirala prvu šansu u nastavku ogleda. U 57. minuti su lijepu akciju napravili Fruk i Menalo, ali je Čop milimetrima zakasnio na ubačenu loptu.

U 61. minuti Istra 1961 je bila nadomak vodstva i da šokira gledatelje na Rujevici. Nakon ubačaja Lončara i loše reakcije domaćih igrača pucao je Lawal i pogodio domaći okvir vrata.

Sve do kraja susreta trajala je izjednačena borba. Pokušavali su i jedni i drugi doći do pobjede, ali mreže su ostale netaknute od početka do kraja.

U nastavku subote na Poljudu će od 18.45 sati igrati Hajduk i Lokomotiva.

U prvom susretu ovog kola u petak je Varaždin kao domaćin pobijedio Vukovar 1991 s 2-1. Poveli su gosti golom Puljića u drugoj minuti. Izjednačio je Mamut u 24. udarcem s bijele točke, dok je u nadoknadi prvog dijela Belcar pogodio za 2-1 Varaždina.

U nedjelju se igraju preostala dva susreta ovog kola. U 16 sati počinje dvoboj Gorice i Osijeka, a od 18.15 na Maksimiru igraju Dinamo i Slaven Belupo.

