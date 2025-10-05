Velimir Zajec emotivno se oprostio od prijatelja: 'Vjerovao je u mene i omogućio mi da radim'

U subotu je u Beogradu preminuo poduzetnik Milan Mandarić u 88. godini života. Američko-srpski poslovni čovjek preminuo je nakon duge bolesti i nakon što je mjesec dana bio priključen na aparate za održavanje života.

Mandarić je bio vlasnik brojnih nogometnih klubova, a imao je utjecaj na brojne hrvatske igrače pa tako i na Velimira Zajeca koji se od Mandarića oprostio na Instagramu.

"Duboko me potresla vijest o odlasku mog prijatelja i velikog vizionara, Milana Mandarića. ​Milan mi je dao ruku i povjerenje kad sam došao u Englesku, u Portsmouth. Vjerovao je u mene i moj rad i bio je ključan čovjek koji je omogućio da radim u jednoj od najjačih liga na svijetu.

Njegova strast prema nogometu, hrabrost da sanja veliko i odlučnost da te snove pretvori u stvarnost bili su zarazni. ​Nogometni svijet je izgubio posebnog čovjeka, a ja sam izgubio prijatelja kojeg sam neizmjerno cijenio. Pamtit ću ga po toplini, velikom srcu i viziji koju je uvijek nosio.

​Hvala ti za sve, Milane. Počivaj u miru."

