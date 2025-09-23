Velike promjene stižu u engleski nogomet: Najskuplja utakmica svijeta dodatno bi dobila na težini

Engleski nogometni savez razmatra mogućnost promjene formata u doigravanju Championshipa (druge engleske lige), pišu otočki mediji. Kako sada stvari stoje, prve dvije momčadi Championshipa direktno ulaze u Premier ligu u sljedećoj sezoni dok se za treće mjesto koje vodi u viši rang bore momčadi plasirane od trećeg do šestog mjesta kroz doigravanje. FA sada to želi promijeniti šireći prostor u playoffu tako da uključuje i sedmu i osmu momčad na tablici.

Ono što je bitno jest da se broj utakmica ne bi promijenio. Momčadi koje izbore doigravanje u sezoni odigraju 49 ligaških utakmica, a tako bi bilo i u budućnosti. Ovaj prijedlog, koji je već naišao na odobravanje većine klubova, podrazumijeva da treća i četvrta momčad iz 'regularne' sezone direktno ulaze u polufinale doigravanja, dok će momčadi plasirane od petog do osmog mjesta igrati četvrtifinale.

Time bi se izgubio dvomeč u polufinalu playoffa pa bi se svaka faza doigravanja igrala na jednu utakmicu. Klubovima je ova ideja zanimljiva jer vlasnici smatraju kako je nastao preveliki jaz između tzv. 'jojo' klubova koji često ulaze i ispadaju iz Premier lige i ostalih momčadi u ligi. Također smatraju kako bi novi format dodao zanimljivosti na kraju sezone u Championshipu jer bi i sedmo i osmo mjesto značila ulazak u playoff.

Ova ideja je još daleko od razrađene, ali prema nekim izvorima mogao bi biti uveden već od sljedeće sezone (2026./27.). Tako bi se teoretski moglo uskoro dogoditi da osmoplasirana momčad iz Championshipa izbori ulazak u Premiership.

