Slaven Bilić blizu povratak u engleskog velikana? Evo što misle engleske kladionice

Sve se glasnije u engleskoj šuška o povratku Slavena Bilića na klupu West Hama. Graham Potter je zbog loših rezultata na početku sezone pod velikim pritiskom i navodno je otkaz već riješena stvar.

U Engleskoj se piše kako su Nuno Espirito Santo i Slaven Bilić prvi kandidati za Potterova nasljednika. Navodno su predstavnici West Hama održali su neformalni razgovor s Nunom Espiritom Santom, koji je prošle sezone uspješno vodio Nottingham Forest, ali je prije dva tjedna zbog neslaganja s vlasnikom kluba dobio otkaz. No, portugalski je trener navodno preskup, pa je najveći dioničar West Hama David Sullivan sklon tome da u pomoć pozove Slavena Bilića, ističu britanski mediji.

Bacili smo pogled na engleske kladionice. BetVictor u svojoj ponudi ima koeficijente za sljedećeg trenera West Hama, a po njima je Nuno Espirito Santo i dalje prvi favorit. Koeficijent na njega je 1,5, ali nije niti Bilić daleko s koeficijentom 2,5. Ostali su daleko. Gary O'Neil je na koeficijentu 6, Sean Dyche na 13, a Michael Carrick na 15.

