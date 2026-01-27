Velike borbe za mjesto domaćina finala Svjetskog prvenstva: 'Ona ima vodeću ulogu'
Louzan: Španjolska će biti domaćin finala Svjetskog prvenstva 2030.
Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Rafael Louzan izjavio je da će njegova zemlja biti domaćin finala Svjetskog prvenstva 2030., kojeg zajednički organiziraju Španjolska, Portugal i Maroko.
"Španjolska je kroz godine dokazala svoje organizacijske kapacitete. Ona ima vodeću ulogu u organizaciji SP 2030. i finale će biti u Španjolskoj", izjavio je Louzan.
Louzan nije rekao hoće li se finale igrati na madridskom Santiago Bernabeu stadionu ili na Camp Nou u Barceloni, ali stadioni Real Madrida i Barce su vodeći kandidati za finalnu utakmicu.
Za domaćinstvo finala SP 2030. zainteresiran je i Maroko, koji predlaže da se ono održi u Casablanci na stadionu Hassana II, koji je u izgradnji. Novi stadion u Casablanci bit će dovršen 2028. godine i moći će ugostiti 115.000 navijača.
Komentirajući želju Maroka da bude domaćin finala, predsjednik Španjolskog nogometnog saveza osvrnuo se na nemile scene sa nedavnog finala Afričkog kupa nacija između Senegala i domaćina Maroka. U završnici drugog poluvremena igrači Senegala su nezadovoljni sudačkim odluka privremeno napustili teren, a utakmica je nastavljena nakon prekida koji je trajao 20 minuta. Također, zabilježeni su navijački izgredi na tribinama stadiona u Rabatu.
"Maroko prolazi kroz transformaciju, sa fantastičnim novim stadionima. No, na Afričkom kupu nacija vidjeli smo scene koje štete ugledu nogometa", kazao je Louzan.
Završnu riječ o tome tko će biti domaćin finala SP 2030. imat će Međunarodna nogometna federacija (Fifa).
