ELITNI TEREN /

Velike borbe za mjesto domaćina finala Svjetskog prvenstva: 'Ona ima vodeću ulogu'

Velike borbe za mjesto domaćina finala Svjetskog prvenstva: 'Ona ima vodeću ulogu'
Foto: Dennis Agyeman/shutterstock Editorial/profimedia

Louzan: Španjolska će biti domaćin finala Svjetskog prvenstva 2030.

27.1.2026.
16:26
Hina
Dennis Agyeman/shutterstock Editorial/profimedia
Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Rafael Louzan izjavio je da će njegova zemlja biti domaćin finala Svjetskog prvenstva 2030., kojeg zajednički organiziraju Španjolska, Portugal i Maroko. 

"Španjolska je kroz godine dokazala svoje organizacijske kapacitete. Ona ima vodeću ulogu u organizaciji SP 2030. i finale će biti u Španjolskoj", izjavio je Louzan. 

Louzan nije rekao hoće li se finale igrati na madridskom ​Santiago Bernabeu stadionu ili na Camp Nou u Barceloni, ali stadioni Real Madrida i Barce su vodeći kandidati za finalnu utakmicu.

Za domaćinstvo finala SP 2030. zainteresiran je i Maroko, koji predlaže da se ono održi u Casablanci na stadionu Hassana II, koji je u izgradnji. Novi stadion u Casablanci bit će dovršen 2028. godine i moći će ugostiti 115.000 navijača. 

Komentirajući želju Maroka da bude domaćin finala, predsjednik Španjolskog nogometnog saveza osvrnuo se na nemile scene sa nedavnog finala Afričkog kupa nacija između Senegala i domaćina Maroka. U završnici drugog poluvremena igrači Senegala su nezadovoljni sudačkim odluka privremeno napustili teren, a utakmica je nastavljena nakon prekida koji je trajao 20 minuta. Također, zabilježeni su navijački izgredi na tribinama stadiona u Rabatu. 

"Maroko prolazi kroz transformaciju, sa fantastičnim novim stadionima. No, na Afričkom kupu nacija vidjeli smo scene koje štete ugledu nogometa", kazao je Louzan. 

Završnu riječ o tome tko će biti domaćin finala SP 2030. imat će Međunarodna nogometna federacija (Fifa). 

Sp 2030španjolska
ELITNI TEREN /
Velike borbe za mjesto domaćina finala Svjetskog prvenstva: 'Ona ima vodeću ulogu'