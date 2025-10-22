Velika doza optimizma za Hajduk: Isplivalo kada se vraća Marko Livaja

Pred nogometašima Hajduka novo je važno gostovanje, u petak od 18 sati Bijeli stižu u Veliku Goricu, gdje će pokušati preuzeti vrh ljestvice SuperSport HNL-a. Uoči utakmice, dobra vijest za navijače stiže iz svlačionice: Marko Livaja i Fran Karačić trebali bi biti spremni za povratak.

Livaja je zbog ozljede zadnje lože propustio posljednje dvije utakmice, no, prema pisanju Dalmatinskog portala, trebao bi se priključiti momčadi i biti u kadru za Goricu, iako nije trenirao s prvom momčadi tijekom vikenda. Hajduk je u njegovom izostanku upisao dvije gostujuće pobjede, protiv Vukovara (0:1) i Istre (0:3), no povratak najboljeg strijelca uvijek je dodatni impuls.

Slična je situacija i s Franom Karačićem, koji je također propustio ogled s Istrom, ali bi trebao konkurirati za sastav. Trener Gonzalo Garcia još nije odlučio hoće li ga odmah uvrstiti u početnu postavu.

Hajduk u Goricu stiže s puno samopouzdanja nakon visoke pobjede u Puli, a s obzirom na izjednačen broj bodova s Dinamom, pobjeda bi mu mogla donijeti privremeno vodstvo na tablici i dodatni pritisak najvećem rivalu prije njegova gostovanja kod Vukovara 1991.

