Vatrena zviždaljka za Jadranski derbi: Evo tko ima čast i privilegiju suditi okršaj Rijeke i Hajduka

Sezona HNL-a bliže se svom kraju, a jedna od najuzbudljivijih utakmica koje su ostale do kraja je svakako Jadranski derbi.

Određeni su suci za sve utakmice 32. kola, a čast i privilegiju da dijele pravdu na Rujevici gdje u nedjelju od 16 sati igraju Rijeka - Hajduk dobili su Ante Čulina kao glavni te Ivan Janić i Goran Pataki kao njegovi pomoćnici. Dario Bel je VAR, a AVAR Kristijan Novosel. Ulogu četvrtog suca koji ni o čemu ne odlučuje već je praktički samo zamjena za glavnog ukoliko dođe do nekakve ozljede, imat će Zdenko Lovrić.

Za 32-godišnjeg Čulinu ovo će biti treći Jadranski derbi koji sudi, a Hajduk je dosad bez pobjede u tim duelima. Rijeka je slavila 2:1 u 20. kolu u sezoni 2022./23., dok je u osmom kolu sezone 2024./25. završilo nulom.

Utakmicu Dinamo - Varaždin u nedjelju od 18:45 sati sudit će Antonio Melnjak, a njegovi pomoćnic bit će Luka Pajić i Kruno Šarić. Oliver Romić je četvrti, Tihomir Pejin je VAR, a AVAR Ivan Matić.

Suce za ostale utakmice kola pogledajte OVDJE.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kek pucao iz Maksanovog kornera: 'Tih deset bodova između Dinama i Hajduka je objektivna razlika'