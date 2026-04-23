POD SVJETLIMA /

Vatrena zviždaljka za Jadranski derbi: Evo tko ima čast i privilegiju suditi okršaj Rijeke i Hajduka

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ovo će mu biti treći Jadranski derbi koji sudi, a Hajduk je pod njegovom zviždaljkom dosad bez pobjede

23.4.2026.
17:59
Sportski.net
Sezona HNL-a bliže se svom kraju, a jedna od najuzbudljivijih utakmica koje su ostale do kraja je svakako Jadranski derbi

Određeni su suci za sve utakmice 32. kola, a čast i privilegiju da dijele pravdu na Rujevici gdje u nedjelju od 16 sati igraju Rijeka - Hajduk dobili su Ante Čulina kao glavni te Ivan Janić i Goran Pataki kao njegovi pomoćnici. Dario Bel je VAR, a AVAR Kristijan Novosel. Ulogu četvrtog suca koji ni o čemu ne odlučuje već je praktički samo zamjena za glavnog ukoliko dođe do nekakve ozljede, imat će Zdenko Lovrić

Za 32-godišnjeg Čulinu ovo će biti treći Jadranski derbi koji sudi, a Hajduk je dosad bez pobjede u tim duelima. Rijeka je slavila 2:1 u 20. kolu u sezoni 2022./23., dok je u osmom kolu sezone 2024./25. završilo nulom. 

Utakmicu Dinamo - Varaždin u nedjelju od 18:45 sati sudit će Antonio Melnjak, a njegovi pomoćnic bit će Luka Pajić i Kruno Šarić. Oliver Romić je četvrti, Tihomir Pejin je VAR, a AVAR Ivan Matić. 

Suce za ostale utakmice kola pogledajte OVDJE

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
