Nije baš najsvjetliji period u trenerskoj karijeri Sergeju Jakiroviću, ali niti Vahidu Halilhodžiću nije bilo lagano kad je došao na klupu Dinama u sezoni 2010./2011. Svaki period nosi svoje, situacije nisu potpuno iste, ali hajmo povući paralelu, usporedbu, kroz Vahino stručno mišljenje... Dakle, Dinamo je trenutno trećeplasirana momčad HNL-a sa 27 osvojenih bodova, devet manje od vodećeg Hajduka, ali Plavi imaju i dvije utakmice manje u odnosu na Bijele (36 bodova nakon 16 odigranih susreta). Rijeka je druga sa 31 bodom - pet bodova manje od Hajduka uz utakmicu manje. Dakle, radi se o nesvakidašnjoj situaciji u poretku hrvatskog nogometa, ali sezona je takva kakva je, po mnogočemu drugačija, konkurentnija i rezultatski napetija i izazovnija za sve sudionike prvoligaške nogometne karavane u Hrvata...

'Ovo je najteža sezona za Dinamo u posljednjih 20 godina'

"Ne pratim puno HNL, Dinamo, Hajduk niti Rijeku, ali dovoljno da primjetim neke - one jednostavne stvari. Ono što se može i da iščitati, zaključiti, je da će ova sezona za Dinamo biti najteža u posljednjih 20 godina. Rijeka i posebno Hajduk ove sezone ozbiljno misle. Dinamu, u to nema uopće dvojbe, nikakve sumnje, nedostaje viši nivo kvalitete prve momčadi. Dinamo se pod hitno mora pojačati, ako se misli vratiti na prvo mjesto ljestvice i ostati najbolji u Hrvatskoj", kazao nam je Vahid Halilhodžić jutros i nastavio:

"Čujte, kad sam došao u Dinamo na trenersku klupu, klub je u tom trenutku, u tom periodu sezone 2010./2011, ja sam u Dinamo došao 2010., bio šesti na ljestvici i opet smo na kraju bili osvajači duple krune - one u HNL-u i Kupu. Što se dogodilo krvnoj slici Dinama u onom igračkom segmentu, rezultatski onda dolazi sam od sebe, očito je prodaja pojedinih igrača, nositelja igre godinama u momčadi, bila prejaka za bilo što drugo ljetos i ove jeseni što se tiče zagrebačkih plavih. Uz to, pojačanja nisu bila adekvatna odlascima tih zvučnih nogometaša i događa se to što se događa. Ne treba biti previše pametan za zaključiti neke stvari, lumen... Da, kvaliteta Dinama naglo je pala, ne može se tako baš samo lagano neke igrače zamijeniti".

'Treba biti strpljiv u ovoj situaciji koja sve dinamovce svrbi i smeta'

Trebat će izvjesno vrijeme proći, tvrdi nam Vaha, da u Dinamu neke stvari sjednu na svoje mjesto, da se u ovim trenucima adekvatno poslože neke stvari, jer tako jaka imena se ne mogu samo tako lako zamijeniti, u tako kratkom periodu. Čista logika...

"Treba malo biti i strpljiv u ovoj situaciji koja svrbi i smeta sve kojima je plava boja u srcu, pa i mene. Ne poznajem Sergeja Jakirovića, poznajem mu dobro oca, otac mu je bio golman, a oni su posebna vrsta. Fin jedan momak u svakom slučaju. Sergeja Jakirovića ne znam, ne poznajem, ali mlad je trener koji se tek susreće vjerojatno po prvi put s nekim stvarima, poteškoćama i izazovima koje trenerska klupa Dinama nosi. Znate, sve osim prvog mjesta za tako veliki klub kao što je Dinamo je neuspjeh, zbog sportskih i ekonomskih razloga. Pretpostavljam, vjerojatno, Jakirović po prvi put u životu osjeća pritisak tako jednog velikog kluba. Treba se s tim znati boriti, ne slušati kritike, gledati samo svoj rad i zajedno sa svojim stručnim stožerom maksimalno biti posvećen cilju, glavom unutra u poslu."

Vahid Halilhodžić nam objašnjava kako postoji izlaz iz ovakve situacije u kojoj se Jakirović i Dinamo nalaze - "samo rezultati mogu smiriti situaciju, trenersku stolicu i vratiti povjerenje u trenera i momčad. To je uvijek tako, rezultati vam daju kredibilitet, mirnoću u radu", navodi nam Vaha i otkriva nam svoju formulu trenerskog uspjeha u Dinamu...

'Bolji rezultati okreću priču i atmosferu nabolje'

"Puno je tu bilo faktora, od pravovremene šok terapije u obliku promjene trenera pa do davanja povjerenja i stabilnosti poljuljanim igračima. Rad, ohrabrenje, komunikacija, pozitiva, a posebno što prije treba početi dizati rezultate, da se cjelokupna priča zakotrlja, nezaustavljivo poput kakve lavine niz planinu... Mi smo igrali tada bili neku utakmicu u Mađarskoj, ne znam je li to bio Kup Europe, nešto je bilo u Mađarskoj uglavnom. Tu utakmicu smo pobijedili, dobili smo uz tu još dvije ozbiljnije utakmice i onda se vratilo samopouzdanje. Kad sam došao u Maksimir, po klupskim hodnicima, uredima, salonima, viđao sam tužna i zabrinuta lica, vidjelo se jasno jedno nezadovoljstvo i zabrinutost. Vrlo brzo, na licima svih u klubu pojavio se smiješak, pobjedama je dobra atmnosfera došla i u klupske prostorije. Tako vam je to u svakom klubu, posebno velikom kao što je Dinamo. Pritisak je puno veći nego u manjim klubovima. Raditi u velikim klubovima kao što je Dinamo treba znati, pritisak je ogroman, on te pojede za doručak u trenutku,a svakodnevni su pritisci normalna stvar u trenerskom poslu."

'Velež je moj klub, Dinamo je odmah iza'

Hoće li Dinamo biti ipak prvak na kraju?

"Uf, kakvo pitanje... Teško je na to odgovoriti. Kažem, ne pratim HNL skroz do kraja, nemam ni mogućnosti, ali ove sezone će biti malo veće muke za Dinamo nego prijašnjih godina, kako sad stvari stoje. E sad, hoće li Dinamo u nastavku igrački i rezultatski prodisati, hoće li mu se promijeniti krvna slika nakon zimskih transfer intervencija, povratka nekih igrača, to ne mogu prognozirati. Ali, kao bivši trener Dinama, netko kome je Dinamu zauvijek u srcu, Dinamo ima snagu, mogućnosti i volju čitavu situaciju u HNL-u preokrenuti u svoju korist. Ja navijam za Dinamo, naravno da navijam, nego što... Velež je moj klub broj jedan, ipak sam iz Mostara i igrao sam u Veležu, ostvario igračke snove, ali Dinamo je odmah iza, vrlo blizu... Ipak sam u Dinamu radio, to je bila nekad moja kuća. To je normalno. Od svega srca Dinamu i Sergeju Jakiroviću želim da osvoje titulu, novu titulu prvaka Hrvatske".

'Odbio sam u posljednja tri dana tri izdašne financijske ponude'

Bi li ponovno bili trener Dinama? Vi ste uvijek u medijskim kombinacijama za trenera Plavih...

"(Smijeh). Nemojte mene u nikakve kombinacije. Ne znam, pustimo klub da radi svoj posao. Pratim sve sa strane, ali nemam nikakvu ponudu niti se išta nazire. Glupo mi je o tome razgovarati, Dinamo ima trenera kojem treba mir, a ne dodatni stres."

Ali zov Dinama se ne odbija...

"(Smijeh)... Odbio sam u zadnje vrijeme, samo u zadnja tri dana tri selekcije. Zvali su me neki, financijske ponude su bile dobre, pa sam opet odbio. Za sad, u ovom momentu, ne mislim se trenerski reaktivirati. Imam nekih privatnih obveza pa sam trenutno zauzet dosta. Što će se dogoditi za nekoliko mjeseci, tko zna što se može dogoditi."

Znači, nikad ne reci nikad...

"Nikad ne reci nikad su filozofske fraze koje daju puno odgovora, a ne daju niti ne znače ništa u istom trenutku", zaključio je Vahid Halilhodžić.

