Uvijek kad je Dinamo u nekoj krizi, a takvih trenutaka je malo kad je riječ o zagrebačkim plavima jer u Maksimirskoj 128 ipak stanuje mentalitet pobjednika, odmah mediji spekuliraju, igraju se s imenima novog trenera kluba.

Tri utakmice u nizu bez pobjede i vrlo slaba realizacija Dinama donijele su brojne upitnike u Maksimirsku 128 tek što je stigla nova uprava, kao i nagađanja o tome tko bi mogao biti novi trener. Zato se novinari u svojim anketama bave trenerskim imenima, njima žongliraju kao da su kojekakve loptice, igraju se po svom novinarskom nahođenju, predikcijama... No, situacije je jasna, puno jasnija pritom i niti malo bezazlena...

Dinamo gotovo tri godine nije bio u tako lošem HNL nizu

Gotovo tri godine Dinamo nije bio u tako lošem nizu u HNL-u kao danas. Izgubio je vezane utakmice i to ne od najvećih rivala iz velike četvorke Hajduka, Osijeka ili Rijeke, nego na gostovanjima u Šibeniku i Puli...

Prije toga, remizirao je Dinamo s Osijekom 1-1 u Maksimiru pred svojim navijačima. Dovoljno da se upali alarm u Maksimirskoj 128 i da se počnu po medijima raditi ankete s imenima onih koji bi trebali biti treneri Dinama, koji se vežu za klupu, kako po kojim izvorima, informacijama...

Naravno, sve su to medijska nagađanja, iako se zna kako je velika želja Darija Šimića, novog člana uprave Dinama, Igor Bišćan, aktualni izbornik U-21 Hrvatske. Jedan od onih koji se spominju u kontekstu novog trenera Dinama, u medijskom kontekstu, čije se ime provlači kroz razne ankete je i Vahid Halilhodžić.

Vaha je vodio Dinamo u sezoni 2010./2011. a napustio je klub nakon sukoba sa Zdravkom Mamićem. Dakle, popularni bosanskohercegovački stručnjak, koji je na svom posljednjem poslu kao izbornik Maroka ostvario rekordne stvari s tom reprezentacijom, sad se opet spominje - o njemu se spekulira u kontekstu trenera Dinama. Često ga mediji povezuju u svojim spekulacijama, prema svojim izvorima, s klupom Plavih.

'Šteta za Dinamo što prolazi kroz takve turbulencije'

U travnju prošle godine, prema tadašnjim izvorima iz visokih struktura u Dinamu, Halilhodžić je bio u kalkulacijama za mjesto Dinamovog trenera.

Okrenuli smo broj Vahe i, nakon što nam se prvotno nije javio, odgovorio nam malo kasnije na poziv. Gospodin kakav je, saslušao nas je i nasmijao se na naše pitanje...

"Haha... Nemam pojma odakle sad to, ja sam vam u Španjolskoj. Malo pratim ovako sa strane što se događa u Dinamu, ma to je... Ja uopće ne razumijem sve te stvari i šteta za klub, šteta za Dinamo što se uopće te neke stvari događaju, što prolazi kroz takve jedne turbulencije. Ne mogu vam samo tako odgovoriti na vaše pitanje bi li opet bio trener Dinama, bi li se vratio u klub da Dinamo to želi? Jednostavno pitanje, ali vrlo kompleksno pritom, kao i odgovor. Teško je na takvo što u jednom potezu odgovoriti - da ili ne. Iskreno, sumnjam da do tog može doći. Situacija u Dinamu je vrlo komplicirana. Svaki trener koji dođe u Dinamo, koji je veliki klub, baš veliki, njemu posao nije lagan. Poznajem Dinamo, poznajem sva ta okruženja koje nisu dobrodošla za Dinamo, teško padne i treneru koji je onda svakog dana na nekim raznoraznim udarima, razvlačenjima, lobinzima. Svatko na neki svoj način želi da netko dođe u Dinamo, da rade, da profitiraju. Biti trener u Dinamu velika je čast", kazao nam je Vahid Halilhodžić i nastavio objašnjavat svoje:

'Dinamo je veliki klub, slavni klub i čast je svakom voditi zagrebačke plave'

"Gledajte, kao što sam rekao - Dinamo je veliki klub i svakom treneru rad na klupi takvog jednog slavnog kluba je promocija i jako dobra stavka u CV-u. Osobna satisfakcija".

Bilo vam je lijepo u klubu, pričali ste nam to ne jednom...

"Ma je, bilo je... Proveo sam 10-11 izvanrednih mjeseci, ma nema tu priče nikakve... Nažalost, završilo se tako kako se završilo, ružno ali što se tiče Dinama, kluba, mog posla a pogotovo navijača, ambijenta, strasti i ljubavi koju Zagrepčani ali i ostali gaje prema klubu, rezultata, to je nešto nezaboravno... Vi dobro znate kad sam ja došao u Dinamo kakva je bila situacija, gdje je bio Dinamo. Nije to bio tako lagan posao - od svega - od atmosfere, radne, sportske... Trebalo je napraviti s navijačima ipak neki kontakt... Zavoljeli su me navijači, od Bad Blue Boysa pa do simpatizera... I dan danas mi se simpatizeri Dinama javljaju, gdje god dođem, gdje god koga sretnem. Čak mi neki i poruke šalju. Da, vaše pitanje mi je iznenađenje moram priznati, jer nemam nikakvu informaciju o trenerskom poslu u Dinamu".

'Pritisak mi ne stvara problem'

Poznavajući vaš trenerski mentalitet, karakter, vi ne bi odbili poziv, a samim time i povratak u klub?

"Meni pritisak ne stvara problem. Čujte, radio sam na raznoraznim mjestima, mnogo težim i kompleksnijim. Znate, kad ste izbornik reprezentacije, isti je pritisak. Sad ću vam nešto otkriti, kad već o tome pričamo. Ja sam vam nakon iskustva na klupi Maroka imao toliko ponuda, ma to je nešto nevjerojatno. Sigurno nekih dvadesetak ponuda. Sad imam neke obiteljske obveze koje želim pozavršavati. Često dođem do Hrvatske poslovno, znam sve što se događa. Da, postavili ste mi jednostavno ali vrlo vrlo teško pitanje za odgovoriti. Ne mogu vam odgovoriti niti da niti ne, nemam nikakvog odgovora ali kad sam bio u Dinamu, kad sam otišao, imao sam još godinu dana ugovora pa se dogodilo s Mamićem to što se dogodilo. No dobro, stara tema, ali evo nova priča oko mene i Dinama očito. Mene samo zanima taj sportski dio, znam Barišićevu ulogu u klubu", završio je Vahid Halilhodžić.