Prema anketi Net.hr-a i trenutnim rezultatima, u trenutku pisanja ovog teksta, Nenad Bjelica je drugi u izboru čitatelja našeg portala na pitanje - Tko bi trebao biti trener Dinama - iza Igora Bišćana.

Nenad Bjelica: 'Dinamo ima trenera i to treba poštivati'

Nakon Vahida Halilhodžića čije se ime također provlači kroz ankete, često i kad se priča, spekulira o novom treneru Dinama, još od prije, javio nam se i Nenad Bjelica, odgovorivši na pitanje bi li opet bio trener Dinama? Neno je u Dinamu proveo dvije godine u kojima je napravio velike stvari, zapažene rezultate. Velika ambicija je bila prisutna u njegovom periodu boravka u Dinamu, osvojio je srca navijača i participirao kvalitetno i dobro i u Ligi prvaka.

Osvojio je dvije titule prvaka, prezimio i u Europi nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, a u Ligi prvaka je Dinamo s Nenom bio do posljednjeg kola u igri za prolaz u drugi krug natjecanja.

Uspio je, uz sve to, razviti neke mlade igrače tipa Olmo, Moro, Šunjić i Rrahmani koji su se jako dobro prodali u velike klubove. Osim toga, kad je Bjelica bio trener, pod njim je debitirao jedan Joško Gvardiol, Šutalo i mnogi drugi igrači. O svemu tome Neno nam je pričao u EKSKLUZIVNOM intervjuu prije 11 dana. Razgovor je objavljen dan nakon, u utorak...

Danas ujutro poslali smo mu poruku na wapp sa samo jednim pitanjem - bi li opet bili trener Dinama, da ili ne? Naravno, razlog tomu je trenutna rezultatska kriza u kojoj se nalaze zagrebački plavi. Tri utakmice u nizu bez pobjede i vrlo slaba realizacija Dinama donijele su brojne upitnike u Maksimirsku 128 tek što je stigla nova uprava, kao i nagađanja o tome tko bi mogao biti novi trener.

Gotovo tri godine Dinamo nije bio u tako lošem nizu u HNL-u

Gotovo tri godine Dinamo nije bio u tako lošem nizu u HNL-u kao danas. Izgubio je vezane utakmice i to ne od najvećih rivala iz velike četvorke Hajduka, Osijeka ili Rijeke, nego na gostovanjima u Šibeniku i Puli...

Prije toga, remizirao je Dinamo s Osijekom 1-1 u Maksimiru pred svojim navijačima. Dovoljno da se upali alarm u Maksimirskoj 128 i da se počnu po medijima raditi ankete s imenima onih koji bi trebali biti treneri Dinama, koji se vežu za klupu, kako po kojim izvorima, informacijama.

Ukoliko bi Dinamo izgubio od Rijeke u nedjelju u derbiju na Maksimiru, bio bi to vjerojatno kraj za Antu Čačića, jer bi to bio treći vezani poraz, tj četvrta uzastopna utakmica bez pobjede. A u Maksimiru za takvo što nema strpljenja...

Nenad Bjelica nam je kratko, korektno i gospodski odgovorio:

"Ne znam što bih mogao dodati na ono što sam rekao prošlog tjedna. Dinamo ima trenera i to treba poštivati", napisao nam je putem wappa Nenad Bjelica.

Naš intervju s Bjelicom prije 11 dana

U intervjuu nam je na naša pitanja bio, naravno da je - puno rječitiji. Donosimo dio tog intervjua s Bjelicom na tu temu:

NET.HR: Velika ambicija je bila prisutna i u vašem periodu boravka u Dinamu, osvojili ste k srca navijača i participirali kvalitetno i dobro i u Ligi prvaka. Osvojili ste dvije titule prvaka, prezimili i u Europi nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, a u Ligu prvaka je Dinamo s vama do posljednjeg kola bio u igri za prolaz u drugi krug natjecanja. Sad kad su na redu velike promjene u Dinamu, kad se mijenja uprava u Maksimiru, vidimo da je Krešimir Antolić otišao i da dolazi na njegovo mjesto Dario Šimić, kako gledate na tu situaciju i biste li se vratili u Dinamo na mjesto trenera? Posebno jer ste otišli razočarani. Malo je glupo to sve ispalo od strane, naše mišljenje, uprave kluba. Napravili ste vrhunski posao s Dinamom naposljetku.

NENAD BJELICA: "Proveo sam dvije jako lijepe godine u Dinamu. Stvarno sam u zagrebački klub došao - i u Dinamo sam došao možda s nerealno visokim ambicijama koje su se na kraju pokazali realnima, međutim htio sam ostvariti dugogodišnji san Dinamovih navijača i prezimiti u Europi. U tome smo i uspjeli. Uspjeli smo uzeti dvije titule, jedan Superkup i jedan Kup. Uspjeli smo razviti neke mlade igrače tipa Olmo, Moro, Šunjić i Rrahmani koji su se jako dobro prodali u velike klubove. Osim toga, kad sam ja bio trener, pod menom je debitirao jedan Joško Gvardiol, pod menom je debitirao jedan Šutalo i mnogi drugi igrači. Da, lijep je uistinu bio moj boravak u Dinamu - izuzetno uspješan. Kažem, uvijek zbog nekog razloga dođe do rastanka i drago mi je da me se ponovno spominje u kontekstu eventualnog novog trenera. No, mislim da u ovom trenutku Dinamo ima sjajnog trenera koji sjajno radi i sjajno obavlja svoj posao i mislim da ta tema uopće nije trenutno aktualna. Također, smatram da ne bi bilo fer govoriti na taj način. Osim toga, meni to nitko nije ni ponudio o čemu se pisalo. Tako da stvarno - sve su to samo medijska nagađanja. Svojevremeno su me smještali u druge klubove pa na kraju još nisam završio u drugim klubovima ali dobro - to su medijske insinuacije i kalkuliranja a ne realno stanje na tržištu", istaknuo je Nenad Bjelica.

Kako gledate na trenutnu situaciju u Dinamu, događanja, članstva i te Igre prijestolja? Klub će vjerojatno ići u nekom drugom smjeru, u smjeru kojeg navijači i simpatizeri Dinama zazivaju već dugo? Upravo zbog toga sam vas pitao bi li se vratili u Dinamo da Ante Čačić u jednom trenutku krene loše pa da se pojavite opet vi kao optimalni izbor, želja...

NENAD BJELICA: Jednog dana da... Nikad se ne zna u nogometu što se može dogoditi sutra, to je jasno svima. Nemam ja razloga, nemam niti jedan razlog kazati da se ne bi jednom vratio u Dinamo, bez obzira što je moja epizoda završila tako kako je završila. Neki od tih ljudi više nisu u klubu tako da zašto ne jednog dana. E sad, da li će to biti za godinu dana, pet ili deset, ja to ne mogu procijeniti. Možda i nikad više. Međutim, zašto ne... A ovo tko će ući u klub ne bi komentirao, tko neće ući, tko izlazi iz kluba, to stvarno ne bi komentirao jer je to stvarno dosta velika zavrzlama i ne bih se o tome oglašavao.

NET.HR. Ne bi ste se šteli mešati, kako se to u Zagrebu popularno kaže...

NENAD BJELICA: Pa da, ne bih. Ja sam bio zaposlenik Dinama i radio sam za Dinamo, pokušao sam u interesu Dinama dati sve od sebe i mislim da sam u tome u velikoj mjeri i uspio. I to je to. A da me se zaziva, ako pobijedi ova ili ona struja, da bi onda došao... Gledajte, nemam veze stvarno ništa s tim. Trenutno sam slobodan trener i otvoren za svaki oblik razgovora. E sad, gdje ću završiti to ćemo vidjeti.

'Jednog dana se možda i vratim u Dinamo, zašto ne'

'Zna se tko je bio glavni u Dinamu kad sam odlazio'

NET.HR: Naravno, samo što pritom moramo iznijeti i činjenice a ona je da Krešimira Antolića više nema u klubu a spomenuli ste u ovom razgovoru i sami da 'nekih više nema u klubu'...

NENAD BJELICA: Dobro, zna se kad sam odlazio tko je onda u Dinamu bio glavni. Ma ne, ne bih to uopće komentirao. To su Dinamove stvari. Oni najbolje znaju što i kako. Opet ponavljam - meni je u Dinamu bilo predivno. U gradu Zagrebu mi je bilo predivno. Ljudi i dan danas kad dođem u Zagreb, a često sam u Zagrebu, jako se puno sjećaju tih vremena kad sam bio u Dinamu tako da stvarno nemam razloga da jednog dana, kad će to biti ne znam, ako će to biti ne znam, ali jednog dana se možda i vratim u Dinamo - zašto ne!

NET.HR: Osvojili ste svojedobno i srca Dinamovih navijača...

NENAD BJELICA: Nisam neki tip koji se dodvorava navijačima, koji je populista, ali mislim da su oni osjetili moju emociju u te dvije godine koje sam ja dao Dinamu i na kraju krajeva, uz mene na klupi su ostvarili dugogodišnji san prezimljavanja u Europi. Praktički, od moga dolaska je krenula jedna nova era Dinama, najuspješnija u zadnjih pet godina sigurno, a možda i u Dinamovoj povijesti.

