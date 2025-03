Sportski direktor Barcelone iskreno o Neymaru: 'Neke priče se ne ponavljaju'

Nogometni svijet posljednjih dana bruji o mogućnosti da se Neymar ponovno pridruži Barceloni tijekom ljeta, s brojnim spekulacijama o njegovoj želji da se vrati u klub gdje je pružao najbolje partije u karijeri. Na tu temu osvrnuo se i sportski direktor Barcelone, Deco, koji je iznio svoje viđenje situacije.

Brazilski napadač početkom godine završio je svoju epizodu u Saudijskoj Arabiji, raskinuvši suradnju s Al Hilalom nakon razočaravajućeg boravka u klubu, gdje je zbog ozljeda odigrao tek nekoliko utakmica. Povratak u Santos pokazao se kao pravi potez – Neymar se polako vraća u vrhunsku formu i već je demonstrirao svoj prepoznatljiv talent u brazilskom prvenstvu.

Unatoč pozitivnim pomacima u Santosu, pojavili su se navodi da bi na ljeto mogao ponovno promijeniti sredinu, a Barcelona se istaknula kao potencijalna destinacija. S obzirom na to da mu ugovor uskoro istječe, katalonski klub ne bi trebao izdvajati financijska sredstva za transfer, no postavlja se pitanje treba li im Neymar u ovom trenutku.

Deco je nakon utakmice Benfice i Barcelone u Lisabonu odgovorio na upit o mogućnosti njegovog povratka, no dao je do znanja kako to nije prioritet kluba.

"Vidite, ja volim Neymara, smatram ga jednim od najboljih nogometaša u posljednjih 10-20 godina, fenomenalan je i sjajan nogometaš. Međutim, neke priče se ne ponavljaju na isti način. On jest bio odličan u Barceloni, osvojio je mnogo trofeja i igrao sjajno. Naravno da postoji teoretska mogućnost da se vrati, ali smatram da ovo nije dobar trenutak da se priča o njegovom povratku u Barcelonu. Vjerujem da i sam Neymar ne razmišlja o tome", rekao je Deco i dodao.

"Njegov potencijalni povratak nije samo pitanje financija. Najvažnije je da je Neymar sada ponovo sretan i da opet uživa u nogometu. Ne vidim bolji mjesto za njega u ovom trenutku od Brazila i Santosa. Neymar ima moju podršku i želim mu sve najbolje jer ga brazilska reprezentacija treba. Mislim da svako tko voli nogomet želi vidjeti Neymara sretnog".

Također, Deco je naglasio da Barcelona još uvijek nije donijela odluke o ljetnom prijelaznom roku, ističući kako klub želi biti siguran u svoje poteze prije nego što počne raditi na transferima.

"Mi trenutno još nemamo definirane planove za narednu sezonu. Moramo najprije razjasniti nekoliko drugih stvari. Neymar je još uvijek važan nogometaš, ali morate imati ravnotežu u timu ako želite izgraditi konkurentnu ekipu", istakao je Deco.

Od povratka u Santos, Neymar je već upisao sedam nastupa, postigao tri pogotka i dodao isto toliko asistencija. Tijekom svog boravka u Barceloni od 2013. do 2017. godine, brazilski majstor odigrao je 186 utakmica, pri čemu je zabio 105 golova i asistirao 76 puta, prije nego što je za rekordnih 222 milijuna eura prešao u PSG.

