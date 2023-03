VELIKA ANKETA NET.HR-A / Tko bi trebao biti trener Dinama? U igri je sad i slavni Robert Prosinečki

Portal Net.hr danas ujutro pustio je veliku anketu povodom rezultatske krize u Dinamu - Tko bi trebao biti trener Dinama? U kombinacijama, našim spekulacijama, je i Robert Prosinečki, proslavljeni hrvatski bivši nogometaš, trener i nogometni uglednik. Sad i za njega možete glasati.

Anketa će trajati 10 dana

Anketa će trajati deset dana - do 27. ožujka ili do trenutka novog momenta u ovoj priči oko Ante Čačića, odnosno novog razvoja situacije. Inače, čitav dan gori od glasova, ima dovoljno vremena za sve i bez brige, nitko nije zakinut.

Ako je netko želja naših čitatelja, ako javnost pretendira nekom imenu - onda će se on izdvojiti vrlo brzo. Dakle, vremena ima za sve. Samo je na vama dragi naši čitatelji, svi posjetitelji našeg portala, da date svoj glas.

A zašto smo se odlučili za veliku anketu, odnosno zašto samo na ovaj način pristupili ovoj vrućoj temi?

Dinamovci su, kao i što vjerojatno i sami znate, u negativnom ritmu, dugo nisu bili u takvoj situaciji. Tri utakmice u nizu bez pobjede i vrlo slaba realizacija Dinama donijele su brojne upitnike u Maksimirsku 128 tek što je stigla nova uprava, kao i nagađanja o tome tko bi mogao biti novi trener "zagrebačkih plavih".

Dinamo u nedjelju igra protiv Rijeke

Za vikend, točnije u nedjelju, dolazi Rijeka koja bi mogla dati odgovor na pitanje hoće li Ante Čačić (69) ostati trener. U slučaju još jednog kiksa, ovog puta od momčadi Sergeja Jakirovića, Ante Čačić bi vrlo vjerojatno postao bivši.

Gotovo tri godine Dinamo nije bio u tako lošem nizu u HNL-u kao danas i jasno je k'o dan da neke stvari neće proći. Izgubio je Čačić vezane utakmice, i to ne od najvećih rivala iz velike četvorke, nego na gostovanjima u Šibeniku i Puli. Prije toga, remizirao je s Osijekom. Dovoljno da se upali alarm u Maksimirskoj 128...

Ante Čačić ima ugovor do ljeta 2024., no jasno je da u klubu nemaju previše strpljenja za loše rezultate. Situacija je još povoljna, +9 u odnosu na Hajduk i polufinale Kupa, no novi posrtaj protiv preporođene Rijeke na Maksimiru mogao bi potpuno zakomplicirati borbu za naslov.

Stoga, mi vas u našoj anketi pitamo - Tko bi trebao biti trener Dinama? Glasujte i izrazite svoje mišljenje.