Posljednji put razgovarali smo s njim 23. veljače 2021. Od tad pa do danas, promijenilo se toga u životu i karijeri Nenada Bjelice.

4 godine bio je bitan faktor u HNL-u

Nije da se Neno, ne dao Bog, nešto naljutio na nas nego jednostavno tako je nekako ispalo. U međuvremenu, nekako te novinarski posao i sam od sebe odvede u neku drugu stranu, pa i kad smo mogli s njim nešto napraviti - nismo. Sad je konačno došlo vrijeme za prekid tog posta. I hvala Bogu na tome...

Otkako je 29. kolovoza 2022. godine napustio NK Osijek, Nenad Bjelica rijetko istupa u medijima, izuzmemo li komentiranje utakmica SP-a u Kataru, tek tu i tamo Bjelica bi odgovorio na pozive medija da eventualno prokomentira neku utakmicu Dinama, Osijeka ili nešto treće, neku nogometnu tematiku ili hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ali, nisu to bili oni pravi, dugi intervjui u kojima čovjek nekako sasvim otvori dušu i uđe u dubinu, govori o svemu, progovara i odgovara na sva pitanja...

Nenad Bjelica četiri je godine bitan faktor HNL-a, po dvije u Dinamu i Osijeku, ostvarivši pri tome povijesne rezultate i uspjehe s oba kluba, još više se podignuvši na trenerski pijadestel uspješnosti. No, s druge strane, rastanak s oba kluba nije bio lijep, bez obzira na dobre rezultate...

Do danas nije puno govorio o tome što se dogodilo u Osijeku

Posebno je to došlo do izražaja u Osijeku, gradu i klubu svoje mladosti, gdje je Bjelica posljednjih nekoliko mjeseci bio u otvorenom sukobu s dijelom uprave, na što se nadovezalo i ispadanje iz Europe od kazahstanskog Kizilžara, rezultatska kriza...

Od tad pa do danas Neno nije puno govorio o tome što se, u biti, dogodilo u gradu na Dravi, odnosno nije ušao u neke detalje, iako je o nekim stvarima govorio ali dosta šturo i kratko. Sve do jučer ujutro, kad nam se javio na - obećano! Po prvi put od kad je napustio kormilo Osijeka Nenad Bjelica odlučio je samo za Net.hr progovoriti o Osijeku i klupskom manjku ambicija koje su, po njemu, kumovale što klub nije uzeo trofej, te objasniti što se, u biti, dogodilo i zašto su se klub i on razišli - gdje je pukla ljubav. Naravno, nismo samo s njim o tome pričali. Naš razgovor je trajao nešto malo manje od pola sata pa smo obuhvatili više toga. Pričali smo i o Dinamu, Hajduku, Ivanu Leki...

NET.HR: Neno, kako ste, gdje ste i što radite? Nema vas baš puno u medijima, zadnjih desetak dana ste bili doduše dva ili tri puta u medijima ali to je komentiranje utakmica poput onog za vrijeme trajanja SP-a u Katru. U nekoj ozbiljnijoj varijanti još niste istupali. Nekako ste se povukli.

NENAD BJELICA: Meni vam je na neki način bio potreban mir od medija ali mislim da je i medijima i inače čitateljima bio potreban mir od Bjelice, tako da... Znate, četiri i pol godine sam bio jako puno u javnosti. Uvijek na raspolaganju svima u svakom trenutku, tako da sam odlučio malo se posvetiti obitelji, provesti s obitelji kvalitetno vrijeme. Naravno, odmorit se od svega i biti onako malo po strani. Sve promatrati, pratiti po strani, s jednim odmakom.

NET.HR: Da li vam sad nakon odmaka i jednog vremenskog perioda u kojem se ne bavite trenerskim poslom, slobodnjak ste da se tako izrazimo, da li ste se zaželjeli trenerskih obveza?

'Zaželio sam se nogometnih obveza'

NENAD BJELICA: Da, jesam. Dobro, ako pričamo o obvezama kao takvim, njih imam dovoljno ali istina, nemam nogometnih obveza. Jesam, zaželio sam ih se i tražim novi izazov. Tražim nešto što će me i profesionalno i ljudski ispuniti. Za sad to nije bio slučaj u ovih 6 i nešto mjeseci ali nikad se ne zna kad se može nešto promijeniti. U nogometu se stvari mijenjaju preko noći. Uglavnom, spreman sam za nove trenersko-nogometne izazove. Napunio sam baterije. Kažem, u ovih 6 mjeseci sam prvo kvalitetno proveo vrijeme sa svojom obitelji s kojom sam praktički u posljednjih desetak godina živio uvijek na dvije adrese. Nekako smo bili uvijek odvojeni. Sad smo proveli šest mjeseci zajedno svakodnevno i stvarno mi je lijep ovaj period odmora i posvete mojoj obitelji koja mi je sve na svijetu.

NET.HR: Idemo onda na posao. Osjećate li se možda odgovornim ili indirektno prozvanim zbog nekih izjava plasiranih iz NK Osijek u posljednje vrijeme, glede racionalizacije troškova, tj da se trebaju riješiti igrača s velikim plaćama pristiglih u vašem mandatu? Govori se kako je to posljedica vašeg perioda u Osijeku.

NENAD BJELICA: Gledajte, ja sam samo slijedio klupsku politiku. Držao sam se budžeta kojeg sam imao na raspolaganju pritom i kojeg mi je klub dao na raspolaganje. Nisam mogao dovesti niti jednog igrača bez odobrenja kluba. Igrače sam predlagao a klub je neke prihvatio a neke nije, tako da je odgovornost tu maksimalna od svih. Ja kao trener ili sportski direktor niti jednu odluku nisam mogao donijeti sam. Mislim da je to pucanj u prazno i mislim da je ova odluka UEFA-e da se kazni Osijek - gdje su i oni sami iskomunicirali da nisu uspijevali ispunjavati svoje obveze - i iz razloga što je gradnja stadiona u Pampasu poskupjela. I poskupjela je jako - tako da mislim da je to osnovi razlog zašto je došlo do rasprodaje momčadi a ne zato što je momčad bila preskupa. Međutim, ako i je bila preskupa, te odluke da se dovedu igrači u određenom budžetu je bila klupska, ne od Nenada Bjelice jer ja to nisam ni mogao odlučiti.

NET.HR: I sad nakon tih, malo više od 6 mjeseci odlaska iz NK Osijek, kako gledate na taj period u klubu svoje mladosti, u gradu svog rođenja? Ipak ste u klubu ponikli i to je jedna posebna emocija. Barem vjerujemo da je.

NENAD BJELICA: Došao sam u NK Osijek s velikom emocijom, radio sam s velikom emocijom, s velikom profesionalnošću. Svakog dana sam maksimalno uživao u svojem poslu s igračima i stručnim stožerom - pa i velikim dijelom navijača. Dvije godine u Osijeku stvarno mi je bilo lijepo. Postigli smo povijesne rezultate. Srušili mnogobrojne rekorde, bili konkurentni dvije godine, puhali za vrat Dinamu. Držali smo čitav grad, onako, u velikom iščekivanju da bi eventualno mogli doći do titule. Na kraju ipak nismo uspjeli ali to vam je sport. Ali kažem - unatoč puno manjem budžetu u odnosu na instituciju kao što je Dinamo - mi smo bili vrlo konkurentni i znam da te utakmice Dinama protiv Osijeka pogotovo, njima nije bilo svejedno kad su igrali s Osijekom. Bili su itekako vrlo motivirani u tim utakmicama s Osijekom. Da, bio je to jedan lijep period koji je sad iza mene i sad se okrećem nekim novim izazovima u kojima se nadam da ću isto tako biti uspješan kao što sam bio u Osijeku i Dinamu.

'Htio sam osvojiti titulu s Osijekom'

NET.HR: Znači, smatrate taj period u Osijeku uspješnim ali pretpostavljamo pritom ipak, poznavajući vaše ambicije u trenerskom poslu i taj pobjednički mentalitet kojeg gajite, da niste do kraja zadovoljni? Uvijek može bolje...

NENAD BJELICA: Nisam do kraja zadovoljan, naravno... Htio sam osvojiti tu povijesnu titulu s Osijekom. To je bila moja ambicija i s tom ambicijom sam došao u Osijek. Nažalost, nisu svi imali tu ambiciju u Osijeku.

NET.HR: Nisu da. Nekako je došlo do nesrazmjera u ambicijama vas i uprave kluba. Ta komunikacija mora biti jako dobra, rekli bi na najvećoj mogućoj razini da bi se polučio jedan tako veliki uspjeh kao što je naslov prvaka Hrvatske u nogometu.

NENAD BJELICA: Vi samo trebate iskopirati kako je Rijeka bila prva prije sad skoro 6 godina. Znači, to je bila jedna nemoguća sinergija trenera, stručnog stožera, uprave kluba, igrača naravno, navijača i medija naposljetku. To sve je potrebno da bi ste pobijedili jednog suparnika kao što je Dinamo. To nije bio slučaj u Osijeku i zbog toga nismo ni mogli doći do titule.

NET.HR: Smatrate li možda da u nekom periodu vašeg rada u Osijeku, pogotovo zadnjih mjeseci, da se vaša iskrenost nije svidjela upravi Osijeka kad ste indirektno govorili, barem se nekako tako nama činilo tada i sad nam se čini po sjećanju - da klubu trebaju pojačanja, da naposljetku njihove ambicije moraju biti veće a ne zadovoljavati se drugim ili trećim mjestom?

NENAD BJELICA: Ne, nisam tražio pojačanja, bio sam zadovoljan s ekipom i ekipa, moram sad s jednim odmakom vremena, nakon šest mjeseci i malo više, moram iskazati veliku sreću i zadovoljstvo s tim igračima koje sam vodio. Mislim da su oni dali svoj maksimum u te dvije godine. Mi smo mojih prvih 61 utakmicu na klupi NK Osijek bili u bodovnom egalu s Dinamom. Osijek je imao isti broj bodova s Dinamom. Razlika se napravila u mojih zadnjih osam utakmica na klupi, kad je jednostavno došlo do krize rezultata i pada energije cijele momčadi. Ne, ja nisam tražio pojačanja. Bio sam zadovoljan sa svojom momčadi. Nije tu bilo razmimoilaženja u mišljenjima nego samo u ambiciji i (ne)posvećenosti zajedničkom cilju. Samo to. Ali, nikog se ne može natjerati puškom da bude ambiciozan i da voli NK Osijek, da se bori za NK Osijek s istom emocijom kao i ja. Ja sam sa svoje strane opet dao nekakve prijedloge koji u tom trenutku nisu bili prihvaćeni i Bože moj - neki moji prijedlozi su tijekom dvije godine mog boravka i rada u klubu prihvaćeni, neki nisu. Bože moj, takve stvari sam morao prihvatiti kao profesionalac. Prihvatio sam to i išao dalje.

NET.HR: Da, upravo to, vaše ambicije su bile puno veće od klupskih a to nije dobro za klub. Ambicije kluba moraju biti veće...

'Vrlo sam ambiciozan i od prvog dana to stavljam pred svoje igrače kao imperativ'

NENAD BJELICA: Dobro, to ste vi rekli. Ja sam svoje rekao i onda i sad u mojem prethodnom odgovoru. Ja sam jedna vrlo ambiciozna osoba koja pred svoje igrače to od prvog dana stavlja kao imperativ i želim da svi igrači od prvog dana razmišljaju u tom smjeru - s puno optimizma, s puno ambicije, s puno želje... To je tako i bilo. Međutim, to nije dovoljno da bi ste osvojili titulu. Znate, treba vam angažiranost svih ljudi koji rade za klub i koji bi trebali voljeti klub ali to nije bio slučaj.

NET.HR: Ove stvari koje vi govorite sad nama, jeste li ikad govorili, pričali ijednom mediju nakon odlaska iz NK Osijek?

NENAD BJELICA: Ne, nisam govorio, nisam ovako detaljnije ali ne bih volio ulaziti i više u neke detalje. To što sam vam sad rekao, rekao sam i to slobodno napišite ali ne bih ulazio u neke velike detalje i u nešto više, u nešto dublje i otkrivati pritom. Kažem i ponavljam - za ostvarenje tako visokih ciljeva, možda pritom i nerealno visokih - treba ambicija kod svih ljudi koji rade na projektu. Te ambicije nije bilo i zbog toga mislim da nismo ni uspjeli doći do titule, najbolje momčadi HNL-a.

NET.HR: Velika ambicija je bila prisutna i u vašem periodu boravka u Dinamu, osvojili ste k srca navijača i participirali kvalitetno i dobro i u Ligi prvaka. Osvojili ste dvije titule prvaka, prezimili i u Europi nakon 49 godina čekanja doguravši do osmine finala Europske lige, a u Ligu prvaka je Dinamo s vama do posljednjeg kola bio u igri za prolaz u drugi krug natjecanja. Sad kad su na redu velike promjene u Dinamu, kad se mijenja uprava u Maksimiru, vidimo da je Krešimir Antolić otišao i da dolazi na njegovo mjesto Dario Šimić, kako gledate na tu situaciju i biste li se vratili u Dinamo na mjesto trenera? Posebno jer ste otišli razočarani. Malo je glupo to sve ispalo od strane, naše mišljenje, uprave kluba. Napravili ste vrhunski posao s Dinamom naposljetku.

NENAD BJELICA: Dobro, proveo sam dvije jako lijepe godine u Dinamu. Stvarno sam u zagrebački klub došao - i u Dinamo sam došao možda s nerealno visokim ambicijama koje su se na kraju pokazali realnima, međutim htio sam ostvariti dugogodišnji san Dinamovih navijača i prezimiti u Europi. U tome smo i uspjeli. Uspjeli smo uzeti dvije titule, jedan Superkup i jedan Kup. Uspjeli smo razviti neke mlade igrače tipa Olmo, Moro, Šunjić i Rrahmani koji su se jako dobro prodali u velike klubove. Osim toga, kad sam ja bio trener, pod menom je debitirao jedan Joško Gvardiol, pod menom je debitirao jedan Šutalo i mnogi drugi igrači. Da, lijep je uistinu bio moj boravak u Dinamu - izuzetno uspješan. Kažem, uvijek zbog nekog razloga dođe do rastanka i drago mi je da me se ponovno spominje u kontekstu eventualnog novog trenera. No, mislim da u ovom trenutku Dinamo ima sjajnog trenera koji sjajno radi i sjajno obavlja svoj posao i mislim da ta tema uopće nije trenutno aktualna. Također, smatram da ne bi bilo fer govoriti na taj način. Osim toga, meni to nitko nije ni ponudio o čemu se pisalo. Tako da stvarno - sve su to samo medijska nagađanja. Svojevremeno su me smještali u druge klubove pa na kraju još nisam završio u drugim klubovima ali dobro - to su medijske insinuacije i kalkuliranja a ne realno stanje na tržištu.

'Nije mi drago zbog završetka mojih trenerskih epizoda u Dinamu i Osijeku'

NET.HR: Isto tako, povezivalo vas se i s klupom Hajduka svojedobno iako znamo da vas nikad nisu zvali na Poljud, tj da niste dobili ponudu s Poljuda.

NENAD BJELICA: Ne, nisam bio kontaktiran, isto kao što sad nisam kontaktiran s Dinamove strane. To su sve medijska nagađanja i kupovina lajkova na društvenim mrežama.

NET.HR: Vi ste veliki emotivac i posljednja dva vaša kluba u kojima ste radili - Dinamo i Osijek - iz oba ste otišli razočarani. Ostavlja li to neki zarez, ožiljak na vašem srcu?

NENAD BJELICA: Sigurno da mi nije drago i žao mi je što je tako završila moja epizoda u Dinamu i Osijeku. Žao mi je što je završilo na ovaj način. Žao mi je i što neću trenirati NK Osijek na novo stadionu jer je stvarno stadion predivan i bit će predivan i velika stvar u budućnosti za osječki nogomet i za NK Osijek. Također, bit će i velika pretpostavka da se može doći do dobrih rezultata. Dobra infrastruktura je preduvjet da bi se ostvarili veliki rezultati. Žao mi je što sam otišao na taj način ali Bože moj - tako su htjeli klubovi. Na kraju, s Dinamom sam se sporazumno rastao, vidjet ćemo kako će to biti s Osijekom. U svakom slučaju, nije mi drago da su se moje epizode nakon dvije uspješne godine i u Dinamu i u Osijeku završene na ovaj način.

NET.HR: Kako gledate na trenutnu situaciju u Dinamu, događanja, članstva i te Igre prijestolja? Klub će vjerojatno ići u nekom drugom smjeru, u smjeru kojeg navijači i simpatizeri Dinama zazivaju već dugo? Upravo zbog toga sam vas pitao bi li se vratili u Dinamo da Ante Čačić u jednom trenutku krene loše pa da se pojavite opet vi kao optimalni izbor, želja...

NENAD BJELICA: Jednog dana da... Nikad se ne zna u nogometu što se može dogoditi sutra, to je jasno svima. Nemam ja razloga, nemam niti jedan razlog kazati da se ne bi jednom vratio u Dinamo, bez obzira što je moja epizoda završila tako kako je završila. Neki od tih ljudi više nisu u klubu tako da zašto ne jednog dana. E sad, da li će to biti za godinu dana, pet ili deset, ja to ne mogu procijeniti. Možda i nikad više. Međutim, zašto ne... A ovo tko će ući u klub ne bi komentirao, tko neće ući, tko izlazi iz kluba, to stvarno ne bi komentirao jer je to stvarno dosta velika zavrzlama i ne bih se o tome oglašavao.

NET.HR. Ne bi ste se šteli mešati, kako se to u Zagrebu popularno kaže...

NENAD BJELICA: Pa da, ne bih. Ja sam bio zaposlenik Dinama i radio sam za Dinamo, pokušao sam u interesu Dinama dati sve od sebe i mislim da sam u tome u velikoj mjeri i uspio. I to je to. A da me se zaziva, ako pobijedi ova ili ona struja, da bi onda došao... Gledajte, nemam veze stvarno ništa s tim. Trenutno sam slobodan trener i otvoren za svaki oblik razgovora. E sad, gdje ću završiti to ćemo vidjeti.

'Zna se tko je bio glavni u Dinamu kad sam odlazio'

NET.HR: Naravno, samo što pritom moramo iznijeti i činjenice a ona je da Krešimira Antolića više nema u klubu a spomenuli ste u ovom razgovoru i sami da 'nekih više nema u klubu'...

NENAD BJELICA: Dobro, zna se kad sam odlazio tko je onda u Dinamu bio glavni. Ma ne, ne bih to uopće komentirao. To su Dinamove stvari. Oni najbolje znaju što i kako. Opet ponavljam - meni je u Dinamu bilo predivno. U gradu Zagrebu mi je bilo predivno. Ljudi i dan danas kad dođem u Zagreb, a često sam u Zagrebu, jako se puno sjećaju tih vremena kad sam bio u Dinamu tako da stvarno nemam razloga da jednog dana, kad će to biti ne znam, ako će to biti ne znam, ali jednog dana se možda i vratim u Dinamo - zašto ne!

NET.HR: Osvojili ste svojedobno i srca Dinamovih navijača...

NENAD BJELICA: Nisam neki tip koji se dodvorava navijačima, koji je populista, ali mislim da su oni osjetili moju emociju u te dvije godine koje sam ja dao Dinamu i na kraju krajeva, uz mene na klupi su ostvarili dugogodišnji san prezimljavanja u Europi. Praktički, od moga dolaska je krenula jedna nova era Dinama, najuspješnija u zadnjih pet godina sigurno, a možda i u Dinamovoj povijesti.

NET.HR: Osijek je u nedjelju remizirao na Maksimiru 1-1. Osječani su čak bili poveli 1-0 pa dobili fantastičan gol iz slobodnjaka Brune Petkovića koji je nadmudrio obranu i pucao ispod nje, pod podu. Kako komentirate viđeno u toj utakmici?

NENAD BJELICA: Dobar bod za Osijek. Izgubljena dva boda Dinama protiv Osijeka ne znači u ovom trenutku kad je i Hajduk koji je trenutno najveći konkurent Plavima izgubio i svoju protiv Lokomotive na Poljudu 4-3. Mogla je ta utakmica otići i na stranu Dinama, mogla je otići i na stranu Osijeka. Ne bi bilo nerealno da je Dinamo pobijedio ali za Osijek sigurno nakon smjene trenera i dolaska Borivoja Perkovića veliki impuls za sve ono što im dolazi u sljedećim danima i tjednima. Nije lagano uzeti Dinamu bod na Maksimiru. Ja sam to u tri utakmice samo jednom uspio s Osijekom i sa puno jačim Osijekom, tako da kompliment treneru, kompliment stručnom stožeru i igračima na osvojenom bodu. Nadam se da će to biti podstreh Osijeku u narednim susretima.

'Jak Hajduk treba HNL-u'

NET.HR: Hajduku nikako da krene. Ivan Leko je došao u klub i nije se baš snašao. Tu su i neka promašena pojačanja. Kako vi komentirate Hajduk u ovoj sezoni?

NENAD BJELICA: Teško je sa strane komentirati što je problem trenutno u Hajduku. Evidentno je da ne mogu ući u seriju dobrih rezultata i dobre forme. Isto tako je činjenica da imaju dosta povrijeđenih važnih igrača. Nikako da se kompletiraju. Naravno da kad imate 7- igrača izvan stroja, teško vam je onda držati neki kontinuitet dobrih rezultata i dobrih igara. Ivan Leko dugo nije bio u Hrvatskoj, možda nije ni znao realno stanje u Hajduku kao ni u hrvatskom nogometu. Dosta mu je teško. Ima neku nogometnu ideju koju želi provesti s Hajdukom. To mu u prvim utakmicama nije funkcioniralo. Sad je promijenio na drugu ideju. Kažem, još malo se i on i ekipa Hajduka na neki način traže. Vjerujem da će Hajduk stati na noge jer Hajduk je potreban hrvatskom nogometu. Jak, konkurentan Hajduk je potreban hrvatskom nogometu. On pravi i jači Dinamo i jači Osijek i jaču Rijeku kao i sve druge klubove. Želim Hajduku da što prije stane na noge i što prije postane jedan konkurentan klub - prvenstveno Dinamu koji godinama dominira i koji je uistinu nedodirljiv. Ali kažem, takav jedan jak Hajduk tjera i Dinamo i Osijek da budu bolji i to je ono što smo mi u ove dvije godine uspjeli ali evo, ispada da će i ova godina, ova sezona opet proći kao jedna godina - sezona u kojoj je Dinamo suvereno osvojio prvenstvo.

NET.HR: Da, Ivan Leko nije uspio s 3-5-2 sustavom i to je ta ideja o kojoj govorite. Sad ju je promijenio u posljednje dvije utakmice protiv Osijeka i Lokomotive u četvoricu iza. Pa zar nije kvaliteta trenera da adekvatno prilagodi igrače koje ima u rosteru sustavu igre koji je najbolji u datom trenutku za momčad?

NENAD BJELICA: Da, slažem se s vama. Uvijek kao trener kad dolazim u neki klub na polusezonu, sezonu ili na neki vremenski period, svejedno, kad nije moguće praviti velike promjene, pokušavam prilagoditi sustav onome što imam u kadru. To bi onako svaki trener trebao raditi. Možda je Ivanova procjena bila da može s ovim igračima igrati u tom sustavu. Možda mu treba vremena da ti igrači onako izbruse svoju formu. Vjerojatno su imali naporne pripreme a čujem i da Ivan Leko jako naporno trenira svoje igrače. Sve to skupa može donijeti rezultat ali za to mu treba vremena. Treba biti strpljiv i treba Ivanu Leki vjerovati. Ivan je ostvario jako dobre rezultate gdje god je radio, gdje god je bio tako da imam maksimalno povjerenje u njega i njegovo znanje.

'Njemačka, Italija? Sve je moguće'

NET.HR: Imate li kakvih zanimljivih ponuda?

NENAD BJELICA: Trenutno ne što me i zadovoljava. Kažem, u ovim trenucima sam posvećen obitelji i čekam na jednu pravu ponudu - u svakom smislu - da to bude profesionalno i da to bude prava stvar u svakom smislu.

NET.HR: Vi ste nekako idealan za Njemačku, za Bundesligu...

NENAD BJELICA: Vidjet ćemo. Njemačka može biti, Italija, vidjet ćemo. Sve je moguće.