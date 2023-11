U susretu 16. kola SuperSport HNL-a Hajduk je pred rekordnih 8.606 gledatelja na Aldo Drosini pobijedio Istru 1961 s 2-0 upisavši prvu pobjedu u posljednjih pet međusobnih susreta.

Bijeli su ovom pobjedom stigli do 36. boda te su pobjegli Rijeci na plus pet, no Rijeka ima i susret manje, dok je Dinamo treći s 27 bodova i dvije utakmice manje.

Do kraja jesenskog dijela prvenstva ostala su tri kola za odigrati u kojima će Hajduk prvo dočekati Goricu, a onda ga čekaju dva gostovanja u Zagrebu, prvo kod Lokomotive, a onda i derbi za kraj polusezone protiv Dinama 17. prosinca na Maksimiru.

U sljedećem kolu Rijeku pak čeka derbi kod Osijeka na Opus Areni, a onda i dvije domaće utakmice, protiv Slaven Belupa pa Rudeša.

Dinamo ima čak devet bodova minusa u odnosu na Hajduk, a kako će dvije zaostale utakmice odigrati tek na proljeće, u preostala tri kola nemaju ni teoretsku šansu uloviti Bijele. Plave prvo čeka gostovanje kod Slaven Belupa, a onda uoči Hajduka još i Rudeš na Maksimiru.

I dok se nazire da će Hajduk biti jesenski prvak, mi vas pitamo hoće li Bijeli uspjeti zadržati bodovnu prednost i na proljeće te nakon 19 godina osvojiti naslov prvaka Hrvatske?

