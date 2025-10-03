Vaha otkrio najposebniji detalj novog Dinama! Upravo zbog toga Plavi mogu daleko

Vahid Halilhodžić, poznati nogometni trener, nekadašnji strateg Dinama (sezona 2010.-2011.), trenutno se nalazi u francuskim Alpama na odmoru. Nekako se poklopilo da nam se javi s visina i komentira Dinamove visine. Sve ide jedno s drugim i sve što se događa, događa se s razlogom. Vahi se sviđa novi Dinamo, a jedan detalj je jutros u razgovoru posebno izdvojio...

"Znate što mi se posebno sviđa u Dinamu? To što je ova momčad baš klapa. U njoj se vidi jedno zajedništvo. Rekao bih da je ovaj Dinamo - raja. Da, baš mi tako ova grupa igrača izgleda - kao raja"!

"Ovako, prvo moram reći da sve što govorim o Dinamu, pričam, da je to plod onog što zamjećujem ovako kao neposredni promatrač preko televizije, iz medija, iz praćenja. Ne znam što se događa unutar kluba, na treninzima, ali imam dovoljno iskustva da neke stvari primijetim, detektiram. Dinamo je napravio odličnu momčad. Doveli su par igrača koje ne znam, a koji pokazuju kvalitetu koja je malo iznenađujuća. Dinamo je napravio dobru atmosferu, grupu igrača. Danas grupa nije samo 11 igrača, to je 18-20 igrača. To mora biti složeno i posloženo do detalja. Kao puzzle. Da sve sjeda na svoje mjesto."

Ta dvojica igrača koja su oduševila Vahu su Xokha i Bakrar...

"Oni su to, da. Arber Hokha i Mounsef Bakrar. To su pravi igrači koji mogu napraviti dobre stvari na visokom nivou. Dinamo je u Europskoj ligi ostvario dvije vezane pobjede u prva dva kola i to Dinamu osigurava mirnu plovidbu plavog broda u Europi ove sezone. Hokha i Bakrar su moderni, suvremeni, snažni i drski napadači koji imaju ispred sebe Belju u vrhu napada. Beljo ima agresivnost. Pravi je strijelac u šesnaest metara, ne boji se duela glavom. Pred ovim Dinamo je lijepa i svjetla budućnost."

Je li bitnije za uspjeh imati ekipu - klapu ili čistu kvalitetu, ali koja nije ukomponirana kao jedna cjelina - koja nije ekipa? Pretpostavljamo da mora biti oboje u jednom.

"Upravo tako. Međutim, imati pozitivnu grupu ljudi sa socijalnim vještinama, koji su svi za jednog jedan za sve, u kojoj ne vlada neka zloća nego pozitivna atmosfera i posvećenost istom cilju, e to je bogatstvo. To ima Dinamo. Dinamo ima slogu. Nogomet je kolektivna igra. Kad neki klub ima ambiciju u obliku dobrog rezultata, osnovna baza je socijalnog karaktera. Ta grupa ljudi mora imati dobru atmosferu. Kad su relacije između igrača dobre, pozitivne, kad su igrači raja, to ide u visine i jače je nego kad postoje sukobi. Imati klapu koja gine jedan za drugog, koja isto razmišlja, ma to je baza uspjeha na koju se sve može nadograditi. Sezona je duga, svi igrači u momčadi, svih 18-20 igrača, moraju igrati i biti spremni potegnuti kad dođe red na njih. Svi igrači misle da moraju igrati, e zato je bitno pokazati svim igračima da su važni za tu grupu, za momčad, za klub. "

Ali, dobro je imati individualce visoke kvalitete?

"Je, ponekad ne možeš kolektivnom igrom napraviti razliku. Zboga toga postoje individualci koji svojim akcijama naprave višak, razliku, postignu gol, odvedu tijek utakmice u željeni smjer za taj klub, za tu grupu ljudi. Ali, sve je to u svrhu kolektiva. Ako taj individualac počne za sebe igrati, onda će mu se to obiti o glavu. I njemu i momčadi. Stvorit će se ljutnja njegovih suigrača, nastat će konfliktna situacija. U Dinamu toga nema, u Dinamu vlada maksimalno pozitivna i dobra kvalitetna".

Dinamo je "raja"...

"Tako mi izgleda. To se vidi po ponašanju svih igrača, od prvotimaca do rezervnih na klupi. To primjećujem, to su reakcije koje pokazuju atmosferu. Dinamo je doveo i naposljetku uglazbio, te stvorio jednu grupu igrača s izrazitim socijalnim i nogometnim kvalitetama. To je baza svega. Evo vidite, kod vas u Hrvatskoj se puno pričalo i rukometašima Hrvatske koji su na prošlom SP-u uzeli srebro. Oni su bili klapa, u rukometnoj reprezentaciji je vladalo jedinstvo i posvećenost istom cilju. U Francuskoj isto - košarkaši i rukometaši, kad su ostvarivali velike rezultate, to su napravili na krilima dobre atmosfere i zajedništva unutar momčadi. Čim toga nema, čim nema suradnje, prijateljstva, privrženosti, nema tu ni uspjeha. Mora se osjetiti da je pojedinac ponosan što pripada toj grupi ljudi. U Dinamu se to vidi. To je opipljivo u Dinamu."

I za kraj, Vaha priča:

"U Dinamu vlada pozitivna, radna atmosfera. Faktor pobjede je izražen u novom Dinamu. Pobjednički mentalitet se itekako vidi. Svakog dana morate u jednoj nogometnoj momčadi, klektivu, graditi, njegovati dobru atmosferu. Jer, jedan dan može sve to eksplodirati. Vidite i sami kako se igrači posvađaju, potuku u nogometnim klubovima, do čega sve dođe. To vam je tako. Nogometaši su pod velikim pritiskom, a neki imaju i egoizam, posebno napadači. E sad, kad se taj egoizam smjenjuje, dolazi do stvaranja kolektivnog duha i igre. E, to je onda posao", zaključio je Vahid Halilhodžić.

