Riječani na svojoj Rujevici love finale Kupa i spas sezone
Tekstualni prijenos utakmice Rijeka - Slaven Belupo u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa pratite uživo u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr
Rijeka i Slaven Belupo na Rujevici u srijedu igraju polufinale Hrvatskog nogometnog kupa.
Utakmica počinje u 16.30, a u njoj Riječani, branitelji naslova u Kupu, traže plasman u finale, koji bi im mogao spasiti sezonu, s obzirom na to da su u SHNL-u na trećoj poziciji i imaju veliki zaostatak za drugoplasiranim Hajdukom i prvim Dinamom.
Sastavi:
Rijeka: Zlomislić - Barišić, Majstorović, Radeljić - Oreč, Dantas, Barco, Devetak - Fruk, Gojak - Adu-Adjei
Slaven Belupo: Čović - Išasegi, Božić, Kovačić - Krušelj, Crepulja, Ćubelić, Jović - Mitrović, Grgić - Lepinjica
Utakmica je u tijeku
