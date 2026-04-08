Riječani na svojoj Rujevici love finale Kupa i spas sezone

Rijeka i Slaven Belupo na Rujevici u srijedu igraju polufinale Hrvatskog nogometnog kupa.

Utakmica počinje u 16.30, a u njoj Riječani, branitelji naslova u Kupu, traže plasman u finale, koji bi im mogao spasiti sezonu, s obzirom na to da su u SHNL-u na trećoj poziciji i imaju veliki zaostatak za drugoplasiranim Hajdukom i prvim Dinamom.

Hrvatski nogometni kup, polufinale 0 Rijeka : 0 Slaven Belupo

Sastavi:

Rijeka: Zlomislić - Barišić, Majstorović, Radeljić - Oreč, Dantas, Barco, Devetak - Fruk, Gojak - Adu-Adjei

Slaven Belupo: Čović - Išasegi, Božić, Kovačić - Krušelj, Crepulja, Ćubelić, Jović - Mitrović, Grgić - Lepinjica

Utakmica je u tijeku

