GOOOL! Rijeka ponovno vodi! Duje Čop zabio za veliki preokret na Rujevici!

RIJEKA-OSIJEK 2:1

9' Fruk 38' Čop/2' Mikolčić

38' GOOL! Desilo se upravo suprotno, Riječka momčad dolazi do preokreta pogodtkom Duje Čopa, iako vratar Malenica je u prvih pola sata imao puno posla, Duje je pronašao ključ da otključa vrata!

Do 30.minute intenzitet utakmice je stao. Momčad Victora Sanchez trenutno bolje stoji na terenu i dvoboj je postao jednostran- Glavno je pitanje mogu li gosti iz drugog plana zaprijetiti?

Osijek je odgovorio novim pokušajem strijelca Mikolčića, koji je u 23. minuti s 20-ak metara pucao snažno, no Zlomislić je ovoga puta bio na visini zadatka. Sam Mikolčić nekoliko minuta kasnije zaradio je i žuti karton zbog prekršaja nad Lasickasom, čime se tempo igre dodatno zaoštrio.

Uslijedila je i opasna situacija u 21. minuti kad je Oreč potegnuo s poludistance, ali je Malenica pokazao mirnoću i odličnu reakciju.

Već u 15. minuti domaći su mogli doći do vodstva. Nakon sjajne akcije po desnoj strani, Fruk je pronašao Čopa u srcu kaznenog prostora, no napadač Rijeke promašio je okvir gola iz izgledne situacije.

9' GOOL! Nakon nekoliko minuta pritiska, Rijeka je dočekala nagradu. U 10. minuti utakmice, Toni Fruk primio je loptu na desnoj strani, povukao prema sredini i s lijevom nogom fenomenalno pogodio suprotan kut vratara Malenice. Prava “golčina” vrijedna pogleda!

Sudac je potom, na signal VAR sobe, provjeravao je li Fruk bio u zaleđu u trenutku dodavanja, no nakon kratkog pregleda pogodak je potvrđen – Rijeka je izjednačila i vratila se u utakmicu.

2' GOOL! Nakon kombinacije iz kornera momčadi iz Osijeka postiže pogodak: Nakon asistencije Roka Jurišića- dodavanjem je uposlio Mikolčića koji sa ruba šesnaesterca pogađa za rano vodstvo

1' Započeo je susret na Rujevici, i nakon 20 sekundi Osijek je odmah uputio prvi pokušaj ali udarac nije bio precizan, ali slijedom okolnosti nakon imaju već prvi korner.

Sastavi:

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič - Oreč, Fruk, Vignato, Lasickas - Čop, Menalo

OSIJEK: Malenica - Guedes, Mkrtchyan, Jelenić, Cvijanović - Omerović, Babec, Mikolčić, Jurišić - Jakupović, Toure

Domaćin Rijeka u dvoboj je ušla bez Mile Škorića, dok su Stjepan Radeljić i Silvio Ilinković ostali pod upitnikom do samog početka. Na drugoj strani, Osijek je stigao oslabljen – izvan kadra su Jon Mersinaj, Anton Matković i Luka Vrbančić, dok je Emin Hasić bio neizvjestan do zadnjeg trenutka.

Prema procjenama kladionica, Rijeka je uoči susreta bila favorit s kvotom 2.00, dok su šanse za remi iznosile 3.60, a pobjeda Osijeka vrednovana je s 4.50. Glavni sudac utakmice bio je Ante Čulina iz Zagreba, dok je u VAR sobi odluke nadgledao Mario Zebec iz Cestice.

