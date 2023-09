UŽIVO

Ponedjeljak, 25. rujna, je Dan D za budućnost Dinama ili će se nastaviti status kluba koji se treba riješiti. U 18 sati bi se trebala održati skupština, nakon koje će se znati kamo nas je odvelo spletkarenje Dinamovih čelnika posljednjih mjeseci. Namjerno pišemo "trebala", jer tko zna što će donijeti još današnji dan u kojem se neće raspravljati o statutu, najvažnijoj stvari u čitavoj priči, kad malo bolje pogledate.

NAJAVA

Pred Dinamom i svim njegovim navijačima trenutak je u kojem se biraju Izvršni i Nadzorni odbor. Tmurno vrijeme koje vlada u užurbanom Zagrebu, te tišina u komunikacijskim kanalima, dobra su naznaka mogućeg zatišja pred buru. Naime, neki nam se stalni naši kontakti ovog puta nisu javili, a inače nam se javljaju, pa nam se upalio alarm. Neki, pak, tvrde kako su sva tri scenarija moguća...

"Loša je situacija i neizvjesna, doslovno je tko će koga prodati. Sve je moguće, sve opcije i svi scenariji su mogući", kratko nam je kazao jedan od navijača maksimirskog kluba, člana Dinama i vlasnika godišnje ulaznice za Sjever.

Puno se šuškalo o ujedinjenju mamićevaca s Mirkom Barišićem, no prema posljednjim informacijama, do dogovora nije došlo, on je propao i pitanje je može li se uopće skupština održati, jer je za nju potreban dolazak 41 osobe, a ako frakcija okupljena oko Damira Zorića odluči ne doći, od toga neće biti ništa. Za odluke će biti potrebno da njih 21 bude za neki od zaključaka.

Mirko Barišić zasigurno je okrenuo leđa navijačima, ali u ovakvim situacijama iznenađenja su normalna stvar...

Moguće je i da se Barišić na kraju odluči stati na istu stranu kao sedam predstavnika navijača, koji su izglasani na temelju članstva prije prošle skupštine, jel' okret prema "zorićevcima" značio bi povratak Zdravka Mamića u klub. Ipak, najrealnije je zadržavanje "statusa quo" i odgađanje konačnog raspleta što se neće svidjeti sportskoj inspekciji koja je već bila u klubu.

Ukoliko ne bude kvoruma, rješenje sportske inspekcije jasno je naredilo da u toj situaciji Barišić mora raspisati novu skupštinu najkasnije 60 dana od današnje te odabrati Nadzorni i Izvršni odbor jer će se u suprotnom aktivirati Zakon o udrugama, i to u onom dijelu u kojem se govori o likvidaciji udruge koja ne održi valjanu redovnu skupštinu u navedenom roku i ne postupi po nalogu inspekcije.

Kako bilo, ovo je nastavak borbe dvaju zaraćenih strana, struje koja je i dalje vjerna Mirku Barišiću, te grupi ljudi koje predvodi Damir Zorić. Skupština Dinama trenutačno broji 64 člana, nakon što je Sportska inspekcija zabranila da na njoj sudjeluje i Vladimir Bogdanić.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Sve u svemu, Dinamo je u fokusu i ostanite s nama.

