Bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić uoči sudbonosne skupštine Dinama komentirao je situaciju.

“Iako je broj aktivnih skupštinara 65, još bi osmero ljudi trebalo ući u skupštinu te je pravni kvorum 41 zastupnik. Ako čujem da Zdravko Mamić naziva svoje sljedbenike i govori im da ne dođu na skupštinu, mogu reći da onaj koji ne dođe – taj ne voli Dinamo. Taj je onda obični poslušnik onoga koji ga je nazvao. Samo današnjim kvorumom može biti odblokirana upravljačka kriza u kojoj se nalazi Dinamo zadnjih sedam mjeseci”, rekao je član uprave Dinama za N1 i nastavio:

“Nadam se da će kvorum biti, nažalost, očekujem da ga neće biti. Skupina ljudi koje je oformio Damir Zorić, a zapravo Zdravko Mamić je u zadnjih sedam mjeseci pokazala da ih je baš briga za Dinamo. Oni su se bavili samo mojom smjenom pa su dvaput pokušali srušiti legalnog predstavnika kluba. Više mislim da neće biti kvoruma nego da će ga biti, ali nadam se da će emocija prema Dinamu prevladati”.

Antolić kaže da je Dinamo već sad u problemu jer sedam mjeseci djeluje bez izvršnog i nadzornog odbora.

“Ako se skupština ne održi do tada, onda se aktivira Zakon o udrugama. Nema tu struja, to su sve pučisti. Ne želim vjerovati da je to Hrvatska u kojoj želimo živjeti. Da netko iz druge države može telefonom naređivati drugima. Tu se sad dogodilo da su Bad Blue Boysi postali ekskluzivni glasnogovornici navijača. Mi ne znamo što navijači žele. Ako se ne dogodi kvorum, kriza će biti produbljena. Predložio sam Darija Šimića. On po mom mišljenju ima reference da bude sportski direktor Dinama i to je to, ne ide dalje”, zaključio je.

