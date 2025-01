Englezi su rekli dosta! Rivali se ujedinili, vlasnika Uniteda dočekalo neugodno iznenađenje

Nogomet sve više postaje sport 'bogatih'. Pokazuju to visoke plaće nogometaša, ali i paprenih cijena ulaznica. Posebno su visoke cijene u kolijevki nogometa, Engleskoj, gdje sve generacije od 1. do 99. godine života vjerno prate svoj klub u kojoj god ligi igrali, a vlasnici iskorištavaju to za dizanje cijena. Takva je situacija i u engleskome gigantu, Manchester Unitedu, čiji su navijači odlučili reći - dosta je!

I ptice na grani znaju da u crvenome dijelu Manchestera ne traje bajna situacija. United rezultatski nije ni sjenka nekadašnjeg velikana koji je sve gazio, a sad se suočava i s financijskom krizom. Nedavno je Uprava Manchester Uniteda objavila kako je klub u velikim dugovima. Uz to prijeti im kršenje regulative o financijskoj održivosti Premier lige. Crveni vragovi istrošili su se u posljednje tri godine s gubicima većim od 350 milijuna eura, a u prošloj sezoni taj minus bio je 132 milijuna eura. Stoga je uprava odlučila opaliti po džepu vjernoga navijača.

Do nedavno je najjeftinija ulaznica na Old Traffordu koji se napola raspada iznosila oko 50 eura. Sada se taj iznos povisio za vrtoglavih 66 funti što je gotovo 80 eura. Jedan roditelj se požalio kako za ligašku utakmicu na koje vodi dijete mora izdvojiti najmanje 160 eura, a svoje nezadovoljstvo navijači su iskazali i transparentom na utakmici s Fulhamom.

"Ovo je sramotno iskorištavanje vjernosti navijača. To su njihovi dugovi, ne naši", poručili su navijači. Navijači su bijesni na vlasnika Jimija Ratcliffea koji je preuzeo Crvene vragove od braće Glazer, a sada je poput njih navukao bijes navijača razmišljajući samo o profitu. Tako su se mogli na utakmici s Fulhamom čuti sramna skandiranja na račun vlasnika kluba.

Ratcliffea je nakon utakmice s Fulhamom dočekalo još jedno neugodno iznenađenje kad su ga dok pred automobilom sačekali navijači i verbalno napali zbog visokih cijena ulaznica i 'počastili' onako kako Englezi najbolje znaju. Ratcliffeu je u videu koji kruži internetom bilo neugodno i što prije je pobjegao.

Manchester United Supporters predlaže rješenje za nastalu situaciju. Oni predlažu da se zamrznu trenutne cijene te vrate popusti djeci i umirovljenicima. Također smatraju da se na drugim sektorima mogu naći bolji načini za povećanje prihoda te da fokus treba prijeći na terenu jer rezultati nisu bajni.

Zanimljivo je kako visoka cijena ulaznica učinila nemoguće i ujedinila najljuće rivale. Navijači Liverpoola, Manchester Cityja, Evertona Manchester United stali su zajedno još ranije ovoga siječnja protestirajući uz slogan: 'Stop iskorištavanju vjernosti'.

"Rivalstvo između naših klubova je žestoko, ali svi želimo sačuvati nogomet pristupačnim za buduće generacije", poručili su nedavno.

Kriza s ulaznicama i dalje traje, a tenzije rastu. Pitanje je koliko će navijači još trpjeti. Teško je zamisliti da će Englezi bojkotirati ulaznice. no tko zna United je prošlu utakmicu pobijedio, ali bi dodatnim kiksevima koji mu nisu strani još više mogao razljutiti navijače, a onda će u najvećem problemu biti Jim Ratcliffe.

