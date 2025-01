Čop na predstavljanju u Rijeci odmah poručio navijačima: 'Krepat ma ne molat'

Duje Čop novi je igrač Rijeke. objavio je jesenski prvak HNL-a na svojim stranicama.

Čop je u ponedjeljak obavio liječnički pregled i potpisao ugovor na dvije i pol godine. U Rijeku je stigao iz Lokomotive u čijim je redovima postigao 18 golova u protekle dvije sezone.

"Presretan sam, jedva čekam odraditi formalne stvari pa da se mogu priključiti ekipi i krenuti trenirati. U subotu nas čeka utakmica. Jedva čekam vratiti se u vrh hrvatskog nogometa i borbu za trofeje, to me veseli i gura dalje da igram nogomet i dajem sve od sebe. Ne mogu dočekati utakmice i borbu za trofeje", rekao je Čop pa nastavio:

"Liga je dobra, puna mladih igrača i talenta. Zanimljiva je zadnjih godina, do posljednjih kola traje borba, čak i u troje. To je plus. Rijeka je pokazala da može biti prva, ozbiljna je i prava u svim segmentima igre. Očekujem borbu do posljednjeg kola. Bit će teško, ali nadam se da ćemo ostvariti najveće ciljeve", dodao je Čop pa za kraju poručio navijačima Rijeke:

"Krepat ma ne molat".

Novi napadač Rijeke u dugogodišnjoj karijeri u HNL-u nosio je dres Splita, Hajduka, Dinama, Šibenika i Lokomotive, u inozemstvu je igrao za portuglaski Nacional, talijanski Cagliari, španjolsku Malagu, Sporting i Real Valladolid, belgijski Standard i slovensko Celje. Čop je u karijeri u HNL-u postigao 84 gola, a Rijeka je njegovim dolaskom dobila novu, provjerenu opciju u napadu.

