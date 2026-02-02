Maksimir čeka dvoboj vrha i dna: Hoće li se dogoditi šok ili će Dinamo pobjeći na +7?

GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 od 18 sati igraju posljednju utakmicu 20.kola SHNL-a.

20. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige 0 Dinamo : 0 Vukovar

NAJAVA

20. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige donosi dvoboj Dinama i Vukovara, susret koji suprotstavlja prvoplasiranu momčad i posljednjeplasiranu ekipu lige. Maksimir će ugostiti dvoboj koji pokazuje jasnu razliku između vrha i dna tablice – Vukovar je u prošlom kolu također gostovao na Maksimiru i poražen od Lokomotive 1:2, dok je Dinamo na Opus Areni svladao Osijek 3:0.

Posljednji put kada su ove dvije momčadi odigrale Vukovar je savladao Dinamo 1:0, dok posljednji susret na Maksimiru pripao je modroj momčadi koja je slavila 3:0.

Subota je donijela zanimljive rezultate i na drugim terenima. Gorica je u ranijem terminu svladala Hajduk 1:0 pogotkom Poza, dok je Slaven Belupo ostao bez rješenja protiv Varaždina koji je slavio 2:0 na Apašu. Dinamo s potencijalnom pobjedom protiv Vukovara može povećati prednost na vrhu ljestvice na sedam bodova.

U nedjelju je Osijek upisao važnu pobjedu protiv Rijeke 1:0, dodatno zakompliciravši borbu za europske pozicije. Vukovar bi eventualnim trijumfom mogao napustiti začelje tablice, dok bi Dinamo pobjedom dodatno odvojio Hajduk i učvrstio status lidera.

