Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu ima okupljanje uoči dvije utakmice četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske. Novinarima se obratio izbornik Zlatko Dalić.

"Nećemo se otvoriti previše protiv Francuza, ali želimo napasti kad god je to moguće i biti opasni na Poljudu, naveo je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić prije prve četvrtfinalne utakmice Lige nacija", počeo je Dalić

Prvi susret Hrvatske i Francuske slijedi na splitskom Poljudu u četvrtak od 20.45 sati, dok je uzvrat u isto vrijeme u nedjelju, u Parizu.

„Ispred nas su dvije teške utakmice. Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu i naravno da su to dva velika izazova za nas. Motiv je poznat, kao i cilj, želimo na završni turnir. Želimo odigrati dvije prave utakmice i biti konkurentni. U mom mandatu smo vrlo često igrali protiv Francuza, oni imaju sjajnu reprezentaciju, ali ja sam kao i uvijek optimist, Vjerujem u pravu podršku s tribina Poljuda i da ćemo odigrati pravu utakmicu u Splitu.“, rekao je izbornik Dalić na konferenciji za novinare u Splitu.

„Tijekom ponedjeljka ćemo se okupiti i očekujem da se svi pojave i budu na raspolaganju. S popisa je zbog ozljede otpao Luka Sučić i to je šteta. U utorak ćemo kroz trening krenuti s pripremama za Francusku, nemamo puno vremena. Svi naši igrači nisu u idealnoj formi, neki igraju više u svojim klubovima, neki manje. Drago mi je što se Perišić potpuno vratio i igra u jako dobroj formi. Dobro je i što su nam se vratila oba desna braniča, Stanišić i Juranović. Morat ćemo kombinirati“, dodao je Dalić te se upustio u dublju analizu Francuske.

„Francuska je najopasnija kroz tranziciju i morat ćemo stoga biti oprezni prilikom posjeda. Mbappe, Dembele i Barcola su u sjajnoj formi, a to su krajnje okomiti i konkretni igrači. Po izgubljenoj lopti ćemo morati ulaziti u prekid ili oduzimanje lopte. Ne smijemo Francuzima dati puno vremena. Iz posljednje dvije utakmice imamo dva dobra rezultata protiv njih i to nam je primjer na koji način igrati. Ne smijemo stihijski napadati, ali ne smijemo ni juriti grlom u jagode. Morat ćemo uvijek imati nekoliko igrača u osiguranju, Drago mi je što kod njih više nema Griezmanna, on nas je uvijek uništavao“, analizirao je Dalić te naglasio da Hrvatska u ovom trenutku ima problem s vratarima.

„Prvi put da imam takav problem. Livaković nije branio određeno vrijeme. Kotarski i Labrović ne brane, jedino je aktivan Ivušić. U stožeru je puno vratara pa će oni sigurno bolje od mene znati na koji način reagirati. Formacija? Razmišljamo o svemu, ali konkretniji ću biti nakon uvodnih treninga. Novi pozivi? Zasad ostaje ovako, ali ako netko dođe s problemima onda ćemo reagirati.

Potom se izbornik hrvatske reprezentacije osvrnuo na nekoliko pojedinaca, na one koji su u krugu reprezentacije, ali i na neke koji nisu.

„Uvijek sam naglašavao da je u reprezentaciju teško ući, ali Ivanović i Fruk imaju kontinuitet odličnih igara i zaslužili su to. Fruk je najbolji igrač hrvatske lige, a Ivanović je odličan u belgijskom prvenstvu. Njima je ovo veliki iskorak, ali oni su tu da nam pomognu. Perišić? Nikada nisam sumnjao u njega. To sam dokazao i time što sam ga zvao onda kada je bilo puno polemike i dvojbe oko njega. Zaslužio je svaku podršku i pohvalu, on je jedan od najboljih u moje vrijeme. Livaja? Ne želim se miješati u razno razne stvari. Livaja zaslužuje svoje mjesto u reprezentaciji, ali poštujem njegovu odluku. Budimir? Postao je legenda Osasune. Radi velike stvari u jakoj španjolskoj ligi. Sve je napravio svojim poštenim odnosom prema nogometu i velikim radom“, zaključio je Dalić.

