Tko će izdržati do kraja? Dinamo ima najbolji raspored, Rijeka na teškim gostovanjima

Ostalo je još deset kola do kraja SuperSport HNL-a, a borba za naslov i dalje je neizvjesna. Rijeka je preuzela vrh nakon pobjede u Jadranskom derbiju, dok je Dinamo smanjio zaostatak na pet bodova.

Dinamo u najboljoj poziciji

Kladionice ponovno vide Dinamo kao glavnog favorita za naslov. Forma i raspored idu u prilog aktualnom prvaku, koji je na dobrom putu da obrani titulu. U idućem kolu gostuje u Varaždinu, gdje je posljednjih godina prolazio bez problema. Poljud je jedina veća prepreka do kraja sezone.

Hajduk u krizi

Splićani su u najtežoj situaciji. Loša forma traje mjesecima, a Gattuso zasad ne pronalazi rješenja. Hajduk čeka niz teških gostovanja – nakon Rujevice idu u Koprivnicu, Varaždin i Osijek. Iako će s Rijekom i Dinamom igrati na Poljudu, teško je očekivati potpuni preokret.

Rijeka čeka velike ispite

Vodeća Rijeka do kraja mora na gostovanja kod Dinama i Hajduka. Prvi ispit je Slaven Belupo u Koprivnici, a zatim i neugodno gostovanje u Puli. Ako izdrže do kraja, 35. kolo na Poljudu moglo bi biti ključno. No, Riječani s Poljuda često odlaze zadovoljni.

Dinamo opet favorit

Iako je Rijeka na vrhu, Dinamo ima najpovoljniji raspored i formu u usponu. Kladionice ga vide kao glavnog kandidata za titulu, unatoč pet bodova zaostatka. Hoće li Rijeka izdržati ili će se Dinamo vratiti na tron? Završnica prvenstva bit će napeta.

Raspored Dinama, Hajduka i Rijeke:

27. kolo

29.3., subota

• 18:45 Slaven Belupo – Rijeka

30.3., nedjelja

• 16:00 Hajduk – Šibenik

• 18:45 Varaždin – Dinamo

28. kolo

5.4., subota

• 16:00 Slaven Belupo – Hajduk

• 18:45 Istra 1961 – Dinamo

6.4., nedjelja

• 16:00 Lokomotiva – Rijeka

29. kolo

12.4., subota

• 18:45 Dinamo – Osijek

13.4., nedjelja

• 16:00 Rijeka – Varaždin

• 18:45 Hajduk – Lokomotiva

30. kolo

17.4., četvrtak

• 18:00 Šibenik – Dinamo

18.4., petak

• 18:45 Varaždin – Hajduk

19.4., subota

• 18:45 Istra 1961 – Rijeka

31. kolo

23.4., srijeda

• 15:00 Gorica – Dinamo

• 17:30 Hajduk – Istra 1961

• 20:00 Rijeka – Osijek

32. kolo

27.4., nedjelja

• 16:00 Osijek – Hajduk

• 18:45 Dinamo – Rijeka

33. kolo

2./3. svibnja

• Hajduk – Dinamo

• Rijeka – Gorica

34. kolo

9./10. svibnja

• Šibenik – Rijeka

• Gorica – Hajduk

• Dinamo – Slaven Belupo

35. kolo

16./17. svibnja

• Hajduk – Rijeka

• Lokomotiva – Dinamo

36. kolo

23./24. svibnja

• Rijeka – Slaven Belupo

• Dinamo – Varaždin

• Šibenik - Hajduk

