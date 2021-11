KAKAV KRALJ / Uplakana djevojčica uletjela na teren i krenula prema Ronaldu, Cristianova gesta oduševila sve

Portugal je preuzeo vodstvo u skupini A iako je odigrao samo 0-0 protiv Irske u Dublinu. No, kako ima bolju razliku pogodaka od Srbije, Portugal je na vrhu skupine ispred Srbije, a te dvije reprezentacije susrest će se u nedjelju u Lisabonu u još jednom finalu. Ronaldo je imao nekoliko prilika, a domaći navijači izviždali su ga pri svakom dodiru lopte, no na kraju su ga nagradili pljeskom. Naime, uplakana djevojčica pojavila se na travnjaku te je zatražila njegov dres. Ronaldo nije dugo razmišljao, istog trena ga je skinuo i ispunio joj želju. Djevojčica je uz to dobila zagrljaj te je presretna napustila stadion. Nije ona jedina poželjela upoznati Portugalca. Jedan navijač također je utrčao na teren i krenuo prema Portugalcu, no redari su ga ubrzo svladali.