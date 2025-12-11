Utakmica protiv 'Bijelo-Zelenih' sredinom prosinca? Već viđeno
Celtic je kasnije ispao od Intera iz Milana u playoffu sa sveukupnih 3-4.
Dinamo je prije 11 godina, točno na današnji dan, odigrao jednu od najupečatljivijih utakmica u svojoj povijesti. U sklopu Europske lige na Maksimir je stigao sjajni Celtic predvođen Virgilom Van Dijkom, u utakmici koja je bila nebitna za oba kluba budući da se poredak na tablici znao.
No, na onaj koji je gledao utakmicu nikada ne bi rekao da je nebitna. Celtic je odmah na početku utakmice zauzeo stav i više puta zaprijetio, ali loptu je prvi u mrežu poslao Dinamov El Arabi Hilal Soudani u 10. minuti. Taj je pogodak postignut iz nedozvoljene pozicije, pa je pogodak poništen, ali u prednost je Dinamo ipak stigao četiri minute kasnije kada je tada devetnaestogodišnji Marko Pjaca odradio sjajan lažnjak u petercu i poslao loptu u donji desni kut. Taj je pogodak „probudio“ Celtic, koji je stisnuo Modre i tako stigao do izjednačenja već u 23. minuti nakon slobodnjaka Van Dijka. Van Dijk je izveo slobodnjak, lopta se odbila od Celticova igrača koji je „smetao“ Dinamovom živom zidu i završila na glavi Krisa Commonsa, koji pogađa pored Eduarda.
U 30. minuti novi šok za Dinamo, kada je još jednom slobodnjak bio presudan. Kris Commons je snažno pucao i pogodio gredu, a Nir Bitton je samo „pokupio“ taj odbijanac i proslijedio ga Stefanu Šćepoviću, koji pogađa za 1-2. Slijedilo je 10 minuta zatišja prije nego li se u 40. minuti opet ukazao Pjaca, koji je iskoristio jednu nesigurnost u Celticovoj obrani i sjajno pogodio za 2-2. Do kraja poluvremena pokušao je i Marcelo Brozović, ali je Craig Gordon sjajno obranio.
Nakon pauze Plavi su s novom energijom krenuli uraganski po pobjedu. Pokušaj Soudanija iz 47. minute Gordon je uspio obraniti, ali sjajni udarac Brozovića u 48. nije. Bivši reprezentativac tada je ostao nečuvan na samoj liniji šesnaesterca, gdje je primio jedno povratno dodavanje Domagoja Antolića i savršeno pogodio za 3-2. Dinamo je zaprijetio i dvije minute kasnije udarcem Ángela Henriqueza, koji je obranjen, prije nego li je Marko Pjaca postigao svoj treći pogodak na susretu sjajnim udarcem s velike udaljenosti nekoliko sekundi kasnije. Dinamo je uspio do kraja susreta kontrolirati utakmicu i braniti se, ali je Celtic ipak uspio smanjiti u 82. minuti autogolom Josipa Pivarića koji je je postavio konačnih 4-3.
Danas Dinamo opet igra protiv „Zeleno-bijelih“ na Maksimiru, a taj susret ćete imati prilike pratiti preko tekstualnog prijenosa na net.hr-u.
