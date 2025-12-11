Utakmica protiv 'Bijelo-Zelenih' sredinom prosinca? Već viđeno

Dinamo je prije 11 godina, točno na današnji dan, odigrao jednu od najupečatljivijih utakmica u svojoj povijesti. U sklopu Europske lige na Maksimir je stigao sjajni Celtic predvođen Virgilom Van Dijkom, u utakmici koja je bila nebitna za oba kluba budući da se poredak na tablici znao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, na onaj koji je gledao utakmicu nikada ne bi rekao da je nebitna. Celtic je odmah na početku utakmice zauzeo stav i više puta zaprijetio, ali loptu je prvi u mrežu poslao Dinamov El Arabi Hilal Soudani u 10. minuti. Taj je pogodak postignut iz nedozvoljene pozicije, pa je pogodak poništen, ali u prednost je Dinamo ipak stigao četiri minute kasnije kada je tada devetnaestogodišnji Marko Pjaca odradio sjajan lažnjak u petercu i poslao loptu u donji desni kut. Taj je pogodak „probudio“ Celtic, koji je stisnuo Modre i tako stigao do izjednačenja već u 23. minuti nakon slobodnjaka Van Dijka. Van Dijk je izveo slobodnjak, lopta se odbila od Celticova igrača koji je „smetao“ Dinamovom živom zidu i završila na glavi Krisa Commonsa, koji pogađa pored Eduarda.

U 30. minuti novi šok za Dinamo, kada je još jednom slobodnjak bio presudan. Kris Commons je snažno pucao i pogodio gredu, a Nir Bitton je samo „pokupio“ taj odbijanac i proslijedio ga Stefanu Šćepoviću, koji pogađa za 1-2. Slijedilo je 10 minuta zatišja prije nego li se u 40. minuti opet ukazao Pjaca, koji je iskoristio jednu nesigurnost u Celticovoj obrani i sjajno pogodio za 2-2. Do kraja poluvremena pokušao je i Marcelo Brozović, ali je Craig Gordon sjajno obranio.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Nakon pauze Plavi su s novom energijom krenuli uraganski po pobjedu. Pokušaj Soudanija iz 47. minute Gordon je uspio obraniti, ali sjajni udarac Brozovića u 48. nije. Bivši reprezentativac tada je ostao nečuvan na samoj liniji šesnaesterca, gdje je primio jedno povratno dodavanje Domagoja Antolića i savršeno pogodio za 3-2. Dinamo je zaprijetio i dvije minute kasnije udarcem Ángela Henriqueza, koji je obranjen, prije nego li je Marko Pjaca postigao svoj treći pogodak na susretu sjajnim udarcem s velike udaljenosti nekoliko sekundi kasnije. Dinamo je uspio do kraja susreta kontrolirati utakmicu i braniti se, ali je Celtic ipak uspio smanjiti u 82. minuti autogolom Josipa Pivarića koji je je postavio konačnih 4-3.

Danas Dinamo opet igra protiv „Zeleno-bijelih“ na Maksimiru, a taj susret ćete imati prilike pratiti preko tekstualnog prijenosa na net.hr-u.

Kovačević otvoreno uoči Betisa: Modri nemaju pravo na novi kiks